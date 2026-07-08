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8 de julio de 2026

CABO DE HORNOS REGISTRA LA MAYOR ACTIVACIÓN REGIONAL DEL CUPÓN DE GAS LICUADO

Casi el 50 por ciento de las viviendas de la comuna austral se inscribió en este proceso, cifra que fue destacada por el delegado Rodolfo Moncada Salazar, al ser la zona con más postulantes en proporción a su cantidad de hogares. El cobro de este beneficio estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

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Un total de 337 hogares de Cabo de Hornos activaron su Cupón de Gas Licuado, alcanzando un 49,41 por ciento de las viviendas potencialmente favorecidas, convirtiéndose así en la comuna que proporcionalmente obtuvo mayor porcentaje de adjudicaciones a nivel regional en esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile.

Luego que el 30 de junio pasado finalizara el proceso de postulación para obtener este beneficio, la comuna ubicada en la Provincia Antártica Chilena logró esta positiva estadística, que fue seguida por Timaukel (20,83 por ciento), Torres del Paine (17,74 por ciento) y Primavera (16,43 por ciento).

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró esta esta cifra y agradeció a las instituciones que han sido parte de este proceso a nivel local: personal de la propia Delegación, ChileAtiende y BancoEstado, quienes reforzaron sus atenciones a quienes necesitaban orientación presencial para sus activaciones, así como también Gasco Magallanes, única empresa distribuidora adherida en Puerto Williams.

"Llegamos casi al 50 por ciento de los hogares de la provincia, siendo la primera comuna en la región. Ésta es una forma que dispuso el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para paliar justamente todo el tema del invierno y que viene como una ayuda para las familias de Cabo de Hornos, cuyo sistema de calefacción, en comparación a la realidad regional, depende principalmente de leña, pellet y, en última instancia, gas licuado", manifestó la máxima autoridad provincial.

Desde el inicio del proceso de activación del Cupón de Gas Licuado, que comenzó el 18 de mayo pasado, la Delegación Presidencial de la Antártica Chilena desarrolló diversas acciones dirigidas a orientar a los vecinos en sus procesos de postulación, a través de jornadas de atención extensivas o reuniones con integrantes del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", instancias que permitieron facilitar el acceso a las plataformas virtuales para obtener este beneficio.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Chile Sale Adelante, donde el Gobierno entrega un apoyo único y extraordinario para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares, con un cupón equivalente a 27 mil pesos para la compra de este tipo de combustible. Está dirigido a hogares de hasta el 80 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares, al 16 de abril del 2026, en todo el país. Tras finalizar el proceso de activación, el cupón tendrá una vigencia hasta el próximo 30 de septiembre para ser cobrado en distribuidores autorizados.

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