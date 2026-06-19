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19 de junio de 2026

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA Y REGISTRO CIVIL ACERCAN INFORMACIÓN SOBRE POSESIONES EFECTIVAS A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES

Actividad desarrollada en la Biblioteca Pública Municipal permitió resolver dudas y entregar orientación sobre un trámite fundamental para las familias.

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Con una positiva participación de vecinos de Puerto Natales, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza realizó una nueva jornada de Gobierno en Terreno en dependencias de la Biblioteca Pública Municipal, instancia organizada en conjunto con el Servicio de Registro Civil e Identificación para abordar un tema de gran relevancia para la comunidad, la tramitación de las posesiones efectivas.


La actividad estuvo a cargo de profesionales del Registro Civil, quienes entregaron información detallada sobre el proceso, los requisitos, los derechos de los herederos y los distintos pasos que contempla este trámite, permitiendo a los asistentes resolver dudas y acceder a orientación especializada.


El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró la realización de esta jornada, destacando la importancia de acercar los servicios públicos a la ciudadanía y entregar herramientas que permitan a las personas enfrentar procesos complejos con mayor información y acompañamiento.


“Las posesiones efectivas son trámites que las familias deben realizar en momentos difíciles, por lo que contar con orientación clara y oportuna es fundamental. Agradecemos al Servicio de Registro Civil e Identificación por trasladarse desde Punta Arenas para compartir sus conocimientos con la comunidad y responder las consultas de los asistentes. Asimismo, agradecemos el interés de los vecinos que participaron activamente de esta charla y aprovecharon esta instancia para informarse sobre un procedimiento que resulta esencial para la regularización de bienes y otros trámites posteriores”, señaló la autoridad.


El delegado también destacó la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal, que facilitó sus dependencias para el desarrollo de la actividad, permitiendo generar un espacio adecuado para el encuentro entre los servicios públicos y la comunidad.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, también participó en la actividad, resaltando la importancia de acercar este tipo de contenidos a la ciudadanía, especialmente considerando que las posesiones efectivas suelen realizarse en contextos familiares complejos y requieren orientación especializada para su correcta tramitación.


En tanto, el director regional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación, Patricio Carreño, explicó que la capacitación forma parte de un trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial y tiene como objetivo acercar información técnica a la comunidad, abordando desde los conceptos generales del trámite hasta la revisión de formularios, activos, pasivos y procedimientos asociados.


Durante la jornada, además, el equipo de Gobierno en Terreno entregó orientación respecto de otros beneficios y programas estatales disponibles para la comunidad, reafirmando el compromiso de continuar desarrollando actividades que permitan fortalecer el acceso de las personas a la información y a los servicios públicos, tanto en Puerto Natales como en las distintas localidades de la provincia.

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