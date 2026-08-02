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2 de agosto de 2026

DEFENSA CIVIL DE CHILE CONMEMORÓ SU 81° ANIVERSARIO EN MAGALLANES

La ceremonia contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa, en representación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y reconoció la labor de las voluntarias y voluntarios de la institución.

DEFENSACIVIL

La Defensa Civil de Chile conmemoró su 81° aniversario con una ceremonia realizada en la Región de Magallanes, instancia en la que se destacó el trabajo y compromiso de sus voluntarias y voluntarios al servicio de la comunidad.

En la actividad participó el seremi de Gobierno, Ángel Roa, en representación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías. Durante la ceremonia se reconoció la vocación de servicio de quienes integran la institución y su aporte permanente en labores de apoyo a la comunidad.

Desde el Gobierno se destacó el rol que cumple la Defensa Civil en Magallanes, especialmente en tareas de prevención, respuesta ante emergencias y coordinación con distintos organismos e instituciones de la región.

Asimismo, las autoridades valoraron el trabajo que desarrolla la institución en beneficio de las familias de Magallanes y extendieron un saludo con motivo de sus 81 años de existencia.


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