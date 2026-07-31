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31 de julio de 2026

CONOCE A LOS JURADOS DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA 2026

​Zarina Giardino, Dajana Scepanovic, Mario Álvarez Fernández, Fabián Ruiz Oyarzo y Joyce Valle Cabello serán parte del jurado de sala de la XLV versión del certamen, aportando experiencia desde la música, la comunicación, la gestión cultural y la formación artística.

conoce al jurado del festival

La XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia presentó a su jurado de sala, integrado por cinco representantes vinculados al mundo artístico, cultural, comunicacional y formativo, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas musicales que forman parte de esta nueva edición del tradicional certamen.

Entre sus integrantes se encuentra Zarina Giardino, cantante, gestora cultural y productora de eventos oriunda de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Actualmente se desempeña como directora de Eventos, Obras y Espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos, donde planifica, coordina y produce festivales, espectáculos y actividades culturales de gran convocatoria.

También forma parte del jurado Dajana Scepanovic, cantante y comunicadora con más de dos décadas de trayectoria artística, recordada además por su participación en el programa de Televisión Nacional de Chile “Rojo, fama contra fama”, representando a la Región de Magallanes. Actualmente continúa desarrollando su carrera sobre los escenarios y se desempeña como profesora de canto, labor que complementa con su profesión de psicóloga.

El jurado también está integrado por Mario Álvarez Fernández, periodista, locutor y realizador audiovisual con amplia trayectoria en medios radiales y televisivos de Magallanes y del país. Actualmente es conductor del programa “Trasnoche” de Radio Bío-Bío y del noticiario “Radiograma Nocturno”. A él se suma Fabián Ruiz Oyarzo, profesor de Música y licenciado en Educación, oriundo de Puerto Natales, con más de 28 años de experiencia docente y fundador de Fabián Ruiz Academia de Música.

La nómina la completa Joyce Valle Cabello, cantora, autora, compositora, licenciada en Artes y gestora cultural, quien desde los siete años se ha dedicado a cultivar y difundir la música folclórica chilena. Desde 1998 se desempeña como primera música del elenco estable del Ballet Folclórico Nacional, BAFONA, integra el Dúo Alondra de Chile, ganador del Premio Pulsar 2025 en la categoría Mejor Álbum de Música Tradicional Chilena, y dirige la Academia de Arpa Folclórica Chilena.


FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA 2026 - PRIMERA NOCHE (37)

FESTIVAL FOLCLÓRICO ABRIÓ CON TRADICIÓN, COMPETENCIA Y EMOTIVO HOMENAJE MAGALLÁNICO

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