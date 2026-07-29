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29 de julio de 2026

GOLPIZA DEJA CON LESIONES EXPUESTAS Y CRANEALES A EXDOCENTE DE PUNTA ARENAS: HABRÍA SIDO SU HIJASTRO

​La víctima corresponde a un adulto mayor, reconocido docente jubilado de la zona, quien habría sido atacado con un elemento contundente dentro de su propio domicilio.

samu

Un episodio de violencia dejó a un detenido en Punta Arenas luego de que un hombre presuntamente agrediera a su padrastro de aproximadamente 70 años, quien quedó en estado crítico producto de múltiples traumatismos, heridas expuestas y lesiones craneales provocadas con un objeto contundente.

De acuerdo con lo informado, la agresión ocurrió cerca de las 11:00 horas de este martes al interior de una vivienda ubicada en el Loteo Varillas, a un costado de la Ruta 9 Norte.

La víctima corresponde a un adulto mayor, reconocido docente jubilado de la zona, quien habría sido atacado con un elemento contundente dentro de su propio domicilio.

Tras la alerta, personal del SAMU acudió hasta el lugar y, al ingresar al inmueble, constató que el hombre presentaba lesiones de gravedad, entre ellas múltiples traumatismos, fracturas expuestas y heridas severas en la zona craneal.

Debido a que el presunto agresor aún permanecía en el inmueble y mantenía una actitud violenta, el equipo médico solicitó la intervención de Carabineros.

Luego de estabilizarlo, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde ingresó al área de pacientes críticos debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, funcionarios detuvieron al presunto autor del ataque, quien sería su hijastro.

Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía Local de Punta Arenas, que instruyó diligencias con el objetivo de esclarecer la dinámica de lo ocurrido y formalizar al detenido ante el Juzgado de Garantía Local.

Fuente: biobiochile.cl

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PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN HOMBRE INVESTIGADO POR DELITOS DE ESTAFA

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