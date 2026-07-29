FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES 2026 ADJUDICA $50 MILLONES Y ALCANZA CIFRA RÉCORD DE 139 ORGANIZACIONES BENEFICIADAS EN LA REGIÓN

Con un balance positivo concluyó el proceso de adjudicación de la versión 2026 del Fondo Concursable de Aguas Magallanes. En esta edición, la sanitaria destinó un total de $50 millones para financiar iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad civil en las distintas localidades donde opera la compañía.

La respuesta de la comunidad volvió a marcar un hito. En total, 139 proyectos resultaron seleccionados, lo que representa un incremento del 16,8% respecto de 2025 (período en que se financiaron 119 iniciativas por $45 millones). De este modo, 20 nuevas agrupaciones sociales se sumaron este año a los beneficios del programa.

Al cumplir 15 años acompañando el desarrollo territorial, Verónica Garay, subgerente de Administración de Aguas Magallanes, destacó el valor de este hito: "Nos llena de orgullo ver cómo, año tras año, este fondo permite fortalecer iniciativas que nacen desde las propias comunidades. Son cientos de proyectos que, gracias a este apoyo, han podido concretarse y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas".

La ejecutiva confirmó que la nómina de seleccionados ya está disponible en el sitio web de la empresa y adelantó que, durante los próximos días, el equipo de Comunidad tomará contacto con cada agrupación para coordinar los pasos a seguir.

La selección estuvo a cargo de un jurado multidisciplinario integrado por representantes del sector público, gremial y la propia empresa:

Las iniciativas aprobadas este año apuntan a potenciar el desarrollo social y deportivo, el bienestar de las personas mayores, la sostenibilidad comunitaria y el mejoramiento de espacios e infraestructura vecinal. El alcance de la convocatoria responde también al trabajo colaborativo con municipios e instituciones locales, que acompañaron el proceso difundiendo las bases y apoyando técnicamente a los dirigentes en sus postulaciones. En ese contexto, Sebastián Lafaurie valoró la continuidad del programa y su aporte directo a la vida comunitaria en la provincia. Por su parte, Caroline Sandoval resaltó la alianza con SENAMA, subrayando que este tipo de fondos permite ofrecer soluciones concretas para promover un envejecimiento digno, activo y saludable en la región.

Tras completar esta etapa, el proceso avanzará con la firma de convenios y la posterior entrega de recursos para la ejecución de los proyectos. Desde Aguas Magallanes extendieron sus felicitaciones a cada una de las agrupaciones ganadoras y reafirmaron su vocación de ser un buen vecino en Magallanes, fortaleciendo el tejido social y caminando junto a los dirigentes que día a día trabajan por el desarrollo de sus barrios.

Sebastián Lafaurie Rivera , director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Natales.

, director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Natales. Carlos Cárdenas Guajardo , gerente regional de la Cámara Chilena de la Construcción - Magallanes.

, gerente regional de la Cámara Chilena de la Construcción - Magallanes. Caroline Sandoval Sepúlveda , encargada regional del Programa de Formación y Participación de Personas Mayores de SENAMA.

, encargada regional del Programa de Formación y Participación de Personas Mayores de SENAMA. Job Contreras Saéz , subgerente de Operaciones de Aguas Magallanes.

, subgerente de Operaciones de Aguas Magallanes. Verónica Garay Cárdenas, subgerente de Administración de Aguas Magallanes.



