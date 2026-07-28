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28 de julio de 2026

TRAS CINCO DÉCADAS DE ESPERA, SEREMI DE EDUCACIÓN FIRMA COMODATO QUE PERMITIRÁ RENOVAR DEPENDENCIAS DE LA SECREDUC

El Servicio Local de Educación Pública Magallanes entregó en comodato por 20 años el inmueble donde funciona la Secretaría Regional Ministerial de Educación desde 1974. El acuerdo permitirá desarrollar un proyecto de conservación, reunir todas las áreas de gestión en un solo edificio y mejorar la atención a la comunidad educativa.

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​Después de más de cincuenta años utilizando el inmueble donde actualmente funcionan sus oficinas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena regularizó oficialmente el uso del recinto mediante la firma de un contrato de comodato suscrito con el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
El acuerdo considera la entrega gratuita del inmueble por un período de 20 años, otorgando a la Seremi la posibilidad de formular y ejecutar proyectos de conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura, algo que hasta ahora no era posible debido a la ausencia de un instrumento jurídico que respaldara su administración.

 
El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la relevancia del acuerdo para el futuro de la institución: "Después de cinco décadas, finalmente contamos con un comodato que nos permitirá proyectar el futuro de nuestra Secretaría Regional Ministerial. Este acuerdo nos abre la posibilidad de desarrollar un proyecto integral de mejoramiento para renovar el edificio, realizar las reparaciones que durante años han sido necesarias y reunir en un solo lugar todas nuestras áreas de gestión. Es una muy buena noticia para nuestros funcionarios, pero sobre todo para la comunidad, porque nos permitirá entregar una atención de mejor calidad a toda la ciudadanía de Magallanes."

 
Entre las mejoras proyectadas se consideran trabajos de conservación de la infraestructura, reparación de cubiertas, sistemas de evacuación de aguas lluvias, redes sanitarias, pintura exterior e interior, mejoramiento de pisos y espacios interiores, además de adecuaciones que permitan un funcionamiento más eficiente de las dependencias.

 
Asimismo, el proyecto contempla trasladar las oficinas de la Dirección Provincial de Educación, que actualmente funcionan en otro sector de Punta Arenas, permitiendo concentrar en un solo edificio las distintas áreas de gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

 
La iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento institucional de la Seremi y permitirá, una vez gestionados los recursos ante el Ministerio de Educación, ejecutar un plan de recuperación del edificio que beneficie tanto a los funcionarios como a los miles de usuarios que cada año realizan trámites y gestiones en sus dependencias.

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