MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y SANTO TOMÁS FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER EL DEPORTE

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo de Punta Arenas y generar nuevas oportunidades de formación para estudiantes del área de la actividad física, la Fundación Municipal de Deportes y el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en beneficio de la comunidad. El acuerdo contempla apoyo en actividades deportivas municipales, prácticas profesionales, realización de seminarios y cursos, facilitación de espacios y el trabajo conjunto en proyectos que fomenten la vida saludable y la recreación.

La alianza busca, además, potenciar la formación de nuevos profesionales vinculados al deporte y entregar respaldo académico a diversas iniciativas impulsadas por la Fundación Municipal de Deportes, contribuyendo al crecimiento de la oferta deportiva gratuita que desarrolla el municipio durante todo el año.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este convenio permitirá ampliar la cobertura de las actividades deportivas municipales y fortalecer el trabajo que se desarrolla con niños, jóvenes y adultos. "Como Municipalidad y Fundación Municipal de Deportes desarrollamos una amplia oferta de actividades durante todo el año. Contamos con cinco escuelas deportivas permanentes que hoy reúnen a 350 alumnos, además de campeonatos de tenis, tenis de mesa, atletismo, gimnasia y muchas otras disciplinas. A ello se suma nuestra Liga Deportiva Escolar Municipal, que ya cumple ocho años y reúne a más de mil niños en distintas categorías y deportes. Lo que buscamos es seguir ampliando la cobertura y mantener un alto estándar en cada una de estas actividades, por lo que este convenio con Santo Tomás es muy significativo. Sus estudiantes podrán colaborar junto a nuestros equipos profesionales, apoyando el desarrollo seguro de las disciplinas y fortaleciendo el trabajo que realizamos con la comunidad".

El jefe comunal agregó que todas las actividades impulsadas por la Fundación Municipal de Deportes son completamente gratuitas, por lo que esta alianza beneficiará directamente a los vecinos de Punta Arenas. "Este convenio no es un beneficio para la Municipalidad, sino para toda la comunidad. Queremos que cada vez más personas tengan la posibilidad de practicar deporte sin costo y con un acompañamiento profesional de calidad. Agradecemos a Santo Tomás, a sus docentes y estudiantes por sumarse a este desafío, que busca seguir acercando la actividad física a los distintos barrios de la ciudad".

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que el acuerdo permitirá fortalecer tanto la formación de los futuros profesionales como el crecimiento de las escuelas deportivas municipales. "Actualmente contamos con siete talleres deportivos individuales gratuitos y proyectamos llegar a veinte durante 2027. Este vínculo con Santo Tomás permitirá que sus estudiantes desarrollen sus prácticas pedagógicas junto a nuestros entrenadores y deportistas, fortaleciendo su formación profesional y apoyando el crecimiento de las escuelas municipales. Además, próximamente realizaremos el primer Congreso de Ciencias del Deporte, una iniciativa que desarrollaremos en conjunto con profesionales de todo el país".

Por su parte, el director del Área de Actividad Física y Deportes de Santo Tomás, Mario Villegas, valoró el convenio y destacó las oportunidades que generará para los estudiantes. "Este convenio permitirá que nuestros estudiantes colaboren en actividades como la Liga Deportiva Escolar Municipal y los distintos talleres deportivos que desarrolla la Fundación, incluyendo disciplinas como atletismo, boxeo y tenis de mesa. Más de 50 estudiantes realizarán prácticas cada semestre junto a los profesores municipales, viviendo experiencias en terreno que fortalecerán su formación y, al mismo tiempo, aportarán al desarrollo del deporte comunal".