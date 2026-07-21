CINCO ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS TRAS RIÑA AL INTERIOR DEL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

Cinco estudiantes menores de edad fueron detenidos la jornada de este lunes 21 de julio, luego de protagonizar una riña al interior del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, situación que motivó la concurrencia de Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el procedimiento se inició tras un llamado efectuado por el inspector general del establecimiento educacional, quien alertó a personal policial sobre un enfrentamiento ocurrido minutos antes entre cinco alumnos de segundo y tercer año medio.

Por causas que hasta el momento se desconocen y que serán materia de investigación, los estudiantes se vieron involucrados en una pelea al interior del recinto, lo que obligó la intervención de Carabineros.

Tras adoptar el procedimiento correspondiente, los funcionarios policiales detuvieron a los cinco menores de edad, quienes posteriormente fueron trasladados para la respectiva constatación de lesiones.

Al cierre de esta edición, el procedimiento policial se mantenía en desarrollo, mientras Carabineros esperaba las instrucciones que disponga el Ministerio Público respecto de la situación procesal de los adolescentes involucrados.