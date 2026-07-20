TORNEO DE PÁDEL A BENEFICIO DE BOMBEROS REUNIÓ A 58 PAREJAS EN PUERTO NATALES

El pádel regional fue nuevamente protagonista en Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones, donde se realizó un balance del torneo desarrollado en Puerto Natales a beneficio de Bomberos.

Durante el espacio, Bastián informó desde Puerto Natales que esta tercera versión del campeonato reunió a 58 parejas, superando las cifras de años anteriores. La competencia contó con participación local, jugadores de Punta Arenas y representantes de otras comunas, consolidándose como una instancia deportiva y solidaria.

El torneo se desarrolló durante varios días y contó con buena asistencia de público, especialmente durante la jornada feriada y las finales. Desde la organización se destacó el compromiso de Bomberos y el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la programación, cuadros y desarrollo de los partidos.

Entre los resultados mencionados durante el programa destacaron distintas categorías, como damas séptima, damas suma 11, cuarta, quinta, sexta, Open y la categoría fusionada segunda más tercera. También se resaltó la participación de jóvenes jugadoras y de deportistas que viajaron desde Punta Arenas para ser parte del campeonato.

En el estudio participaron Rosita Díaz y Valentina Gutiérrez, quien junto a Catalina Ulloa obtuvo uno de los títulos del torneo. Gutiérrez relató que la competencia fue una oportunidad para prepararse de cara al Interclubes, destacando la importancia de jugar más torneos, adaptarse a distintas canchas y trabajar el aspecto mental dentro del pádel.

El programa también abordó el inicio del Campeonato Interclubes, que comenzó este lunes en Viento Austral, con entrada gratuita para quienes quieran asistir a ver los partidos. La instancia reunirá a representantes de distintos clubes, incluyendo jugadores de Punta Arenas, Puerto Natales y Argentina.

Finalmente, las invitadas destacaron el crecimiento del pádel regional, la importancia de seguir generando competencias y el valor de estos espacios deportivos que también permiten colaborar con instituciones como Bomberos de Puerto Natales.









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