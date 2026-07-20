Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de julio de 2026

TORNEO DE PÁDEL A BENEFICIO DE BOMBEROS REUNIÓ A 58 PAREJAS EN PUERTO NATALES

Vive Pádel

vive padel nesla rostia vale

El pádel regional fue nuevamente protagonista en Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones, donde se realizó un balance del torneo desarrollado en Puerto Natales a beneficio de Bomberos.

Durante el espacio, Bastián informó desde Puerto Natales que esta tercera versión del campeonato reunió a 58 parejas, superando las cifras de años anteriores. La competencia contó con participación local, jugadores de Punta Arenas y representantes de otras comunas, consolidándose como una instancia deportiva y solidaria.

El torneo se desarrolló durante varios días y contó con buena asistencia de público, especialmente durante la jornada feriada y las finales. Desde la organización se destacó el compromiso de Bomberos y el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la programación, cuadros y desarrollo de los partidos.

Entre los resultados mencionados durante el programa destacaron distintas categorías, como damas séptima, damas suma 11, cuarta, quinta, sexta, Open y la categoría fusionada segunda más tercera. También se resaltó la participación de jóvenes jugadoras y de deportistas que viajaron desde Punta Arenas para ser parte del campeonato.

En el estudio participaron Rosita Díaz y Valentina Gutiérrez, quien junto a Catalina Ulloa obtuvo uno de los títulos del torneo. Gutiérrez relató que la competencia fue una oportunidad para prepararse de cara al Interclubes, destacando la importancia de jugar más torneos, adaptarse a distintas canchas y trabajar el aspecto mental dentro del pádel.

El programa también abordó el inicio del Campeonato Interclubes, que comenzó este lunes en Viento Austral, con entrada gratuita para quienes quieran asistir a ver los partidos. La instancia reunirá a representantes de distintos clubes, incluyendo jugadores de Punta Arenas, Puerto Natales y Argentina.

Finalmente, las invitadas destacaron el crecimiento del pádel regional, la importancia de seguir generando competencias y el valor de estos espacios deportivos que también permiten colaborar con instituciones como Bomberos de Puerto Natales.




andrea salazar y daniela paredes gallardo

TORNEO DE INVIERNO DE PÁDEL AGOTA CASI TODOS SUS CUPOS Y REUNIRÁ A MÁS DE 120 DEPORTISTAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $50 MILLONES PARA DEPORTE, INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Los recursos del 8% del FNDR permitirán impulsar proyectos deportivos y de inclusión que fortalecen el desarrollo social y comunitario en Magallanes.

Los recursos del 8% del FNDR permitirán impulsar proyectos deportivos y de inclusión que fortalecen el desarrollo social y comunitario en Magallanes.

core20072026
nuestrospodcast
EC 4

MUNICIPIO ABRE CONSULTA CIUDADANA POR PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN BANDEJONES DE AV. SALVADOR ALLENDE

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
Go Innova 2

DOCENTES DE INACAP PUNTA ARENAS IMPULSAN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN GO! INNOVA DOCENTE 2026

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
senadorkarimbianchi

SENADOR ​BIANCHI EXIGE QUE LA EPA TRANSPARENTE ESTADO DE PROYECTOS PORTUARIOS TRAS REVISIÓN DE HACIENDA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA (4)

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA 2026 PRESENTA SU PARRILLA ARTÍSTICA Y ABRE VENTA DE ENTRADAS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250