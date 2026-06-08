TORNEO EN PUERTO NATALES Y RECONOCIMIENTO AL PÁDEL EN EL PATRIMONIO DEPORTIVO DE MAGALLANES

La actualidad competitiva y la historia del pádel regional fueron los ejes de una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones. El espacio abordó los resultados del torneo aniversario realizado en Puerto Natales y el reconocimiento entregado por la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes a figuras vinculadas al desarrollo de esta disciplina.

En el primer bloque, Bastián se conectó desde Puerto Natales para entregar detalles del campeonato organizado por el séptimo aniversario del recinto deportivo que dirige. El torneo reunió a 68 parejas provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, con competencias desde primera hasta sexta categoría, además de nuevas instancias destinadas a fortalecer la participación femenina.

Durante Vive Pádel, se destacó especialmente la incorporación de la categoría séptima damas, disputada por primera vez en Puerto Natales. También se desarrolló la modalidad Damas Suma 11, que permitió conformar parejas entre jugadoras de diferentes niveles, generando nuevas oportunidades de competencia y aprendizaje para quienes comienzan a integrarse al circuito regional.

En el segundo bloque, la conversación estuvo centrada en el valor patrimonial del deporte en Magallanes. Alma compartió parte de su trayectoria en disciplinas como fútbol, balonmano y pádel, recordando sus experiencias deportivas a nivel regional y nacional. La instancia también permitió relevar el reconocimiento otorgado al pádel por la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes, considerando la historia y permanencia de esta disciplina en Punta Arenas.

En el programa de Polar Comunicaciones, las invitadas destacaron la evolución que ha tenido el pádel desde sus primeras etapas en la región hasta su actual crecimiento. El aumento de complejos deportivos, torneos, categorías y nuevos jugadores ha permitido ampliar la comunidad vinculada a esta disciplina, manteniendo como eje la integración, la convivencia y la pasión por el deporte.









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