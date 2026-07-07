ES LO QUE HAY PRESENTA TARDE O TEMPRANO, SU ÁLBUM DEBUT

​​Compuesto por ocho canciones inéditas, el disco representa un nuevo capítulo para la agrupación, reuniendo en un solo trabajo la propuesta musical que ha desarrollado desde su formación en 2018 en Puerto Natales.



Tras el lanzamiento de su EP No Me Olvides, la banda se trasladó a Santiago en 2022, consolidando su formación con la incorporación del guitarrista Stefano Carvallo. Ese mismo año fue preseleccionada para los Premios Índigo y obtuvo el segundo lugar en el concurso Premio Revelación, organizado por Patio Bellavista y Audiomusica.



Durante los últimos años, Es Lo Que Hay ha publicado los sencillos “Verte Más”, “Hoy No”, “Cada Razón de No Estar” y “Entre Los Dos”, además de presentarse en escenarios como el aniversario 112 de Puerto Natales, el festival 12:12 y distintos recintos de Santiago.



Con “Tarde o Temprano”, la banda invita al público a descubrir su primer trabajo de larga duración, disponible desde hoy en las principales plataformas de streaming.





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Escucha el álbum:

https://ditto.fm/tarde-o-temprano-es-lo-que-hay

