ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA EN VIVO DAN VIDA A LA XIII EXPO INDÍGENA

Productos tradicionales, gastronomía ancestral y espectáculos artísticos, son algunas de las atracciones que encontrará en la XIII Expo Indígena, actividad que se consolida como uno de los principales panoramas de las Invernadas 2026. La muestra, que se extenderá hasta el 5 de julio en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), reúne a 48 expositores y busca acercar a la comunidad la cultura y tradiciones de los pueblos originarios.



Durante la inauguración, realizada este lunes, el alcalde Claudio Radonich destacó la permanencia de esta iniciativa, que ya cumple trece versiones. "Es un panorama imperdible. Esta es una exposición autogestionada y como municipio colaboramos para que pueda seguir creciendo. Además de la artesanía y la gastronomía, todos los días habrá espectáculos gratuitos para la comunidad. Es una actividad que ya forma parte de las Invernadas y queremos seguir apoyándola", afirmó.



Por su parte, Sandra Jelves, integrante de la comisión organizadora, destacó que "esta es una muestra cultural donde las personas pueden conocer las diferentes culturas que cohabitan en nuestra región. Tenemos medicina ancestral, artículos de lana, alimentos típicos, instrumentos musicales y orientación para quienes se interesan en la medicina natural. Queremos que toda la comunidad nos visite y conozca este trabajo", señaló.



Uno de los atractivos de esta edición será la programación artística, que contempla presentaciones folclóricas todos los días entre las 18.30 y las 20.00 horas, con la participación de dos o tres agrupaciones regionales en cada jornada. El cierre, el próximo 5 de julio, estará a cargo del conjunto Karukinkanto.



La XIII Expo Indígena permanecerá abierta hasta el sábado 5 de julio, entre las 11.00 y las 20.00 horas, en dependencias del Insuco. La entrada es gratuita y la invitación está abierta a vecinos y visitantes que deseen conocer la riqueza cultural, artística y gastronómica de los pueblos originarios presentes en la Región de Magallanes.

