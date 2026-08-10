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10 de agosto de 2026

ALCALDE Y VECINOS PIDEN PRIORIZAR RECURSOS PARA EL PARQUE RAMÓN RADA EN PUNTA ARENAS

​El proyecto considera renovar cinco hectáreas del sector poniente, con áreas verdes, iluminación, juegos, ciclovías y accesibilidad universal.

RS PARQUE RAMÓN RADA (4)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a dirigentes vecinales del sector poniente, solicitaron priorizar el financiamiento para concretar la renovación del Parque Ramón Rada, iniciativa que contempla una inversión superior a los $4.500 millones y que ya cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social.

"Estamos muy preocupados porque ya llevamos más de un año con el RS listo. Este es un parque muy bonito, pero llevamos más de 10 años trabajando para que tenga una remodelación. Hoy tiene pasto, pero no cuenta con ningún tipo de servicio", señaló el jefe comunal, destacando que el proyecto busca entregar un espacio público de calidad a los vecinos del sector poniente, evitando que deban trasladarse en vehículo para acceder a áreas verdes.

La iniciativa contempla intervenir cerca de 50.000 metros cuadrados, incorporando alrededor de 509 árboles, más de 11.000 arbustos, 192 luminarias LED, ciclovías, pasarelas, accesibilidad universal, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, mobiliario urbano, anfiteatro y bicicleteros, entre otras obras.

El director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, explicó que el proyecto tiene como objetivo "transformar el espacio en un verdadero parque", incluyendo además una pasarela que conectará Rómulo Correa con Capitán Guillermos. Asimismo, el funcionario municipal advirtió que el proyecto tiene como plazo el 31 de diciembre de 2027 para encontrarse contratado y en ejecución, por lo que resulta necesario avanzar oportunamente con su financiamiento.

Desde las organizaciones vecinales también existe preocupación por la demora. Eliana Méndez, presidenta de la Junta de Vecinos N°1 Cecil Rasmussen, afirmó que "se está tardando demasiado" y recordó que los dirigentes han realizado diversas gestiones para obtener una respuesta del gobernador. "Esto es algo muy necesario porque se presta para un foco de delincuencia. Si llegan a aprobar este proyecto sería genial, porque sería pensando en el adulto mayor", sostuvo. En tanto, Bernadita Mansilla, presidenta de la Junta de Vecinos N°1 Claudio Bustos, manifestó que continuarán impulsando las gestiones para concretar la obra. "Estamos hace años esperando esto. Necesitamos mejorar el parque y tenemos que seguir yendo al gobierno regional para que nos den las platas, porque necesitamos esto ya", señaló.

Finalmente, el alcalde Radonich enfatizó que la obra no solo permitirá mejorar el espacio público para las familias del sector, sino que también generará empleo. "Lo que estamos pidiendo con mucho respeto es que podamos avanzar en algo tan preciado y tan necesario para los vecinos de este sector de nuestra ciudad", concluyó la autoridad local.

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VECINOS AYUDAN A REDUCIR A DELINCUENTE TRAS ROBO CON VIOLENCIA A COLECTIVERO EN PUNTA ARENAS

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