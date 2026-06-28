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28 de junio de 2026

JUICIO ORAL CONTRA EXALCALDE FERNANDO PAREDES POR EL CASO LUMINARIAS COMENZARÁ EL 31 DE JULIO EN PUNTA ARENAS

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas fijó una audiencia de 15 días para conocer la causa por presuntos delitos de cohecho y violación de secreto relacionados con el denominado caso Luminarias LED.

FERNANDO PAREDES

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas fijó para el próximo 31 de julio, a las 08:30 horas, el inicio del juicio oral contra el exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, en el marco del denominado caso Luminarias LED. La audiencia se extenderá por 15 días y se realizará en las dependencias del tribunal ubicadas en calle Carrera N° 450.

El juicio será presidido por el magistrado Guillermo Alfredo Cádiz Vatcky, junto a las juezas Rosa Cáceres Julio y Julio Rodrigo Álvarez Toro. La Fiscalía, representada por Paulina Gisela Valdebenito Sanders, acusa al exjefe comunal de los delitos de cohecho cometido por empleado público y violación de secreto. En la causa también interviene el Consejo de Defensa del Estado, representado por el abogado Marcel Villegas Vargas.

La investigación se enmarca en el caso Luminarias LED, que indaga presuntas irregularidades en la licitación para el recambio de luminarias en Puerto Natales y que forma parte de una causa de alcance nacional vinculada a la empresa Itelecom. Según la acusación, los hechos se relacionan con actuaciones ocurridas durante la administración municipal encabezada por Paredes entre 2008 y 2021.

Durante la audiencia de preparación de juicio oral, Fernando Paredes rechazó un procedimiento abreviado propuesto por la Fiscalía y optó por enfrentar un juicio oral, reiterando que buscará demostrar su inocencia. El Ministerio Público solicita una pena de 10 años y un día de presidio, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. El juicio contempla la declaración de testigos y peritos, quienes podrán comparecer de forma presencial o mediante videoconferencia cuando corresponda.


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