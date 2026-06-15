COLEGIO DE PROFESORES RECUERDA CONFLICTOS HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL Y CUESTIONA PROBLEMAS PERSISTENTES TRAS TRASPASO A LOS SLEP EN MAGALLANES

El Colegio de Profesores de Magallanes reafirmó este lunes sus críticas a los problemas estructurales que afectan a la educación pública y recordó los conflictos que marcaron la administración municipal de la enseñanza en Punta Arenas, en respuesta a las recientes declaraciones del alcalde Claudio Radonich sobre su gestión en el área.

Durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta regional del gremio, Alicia Aguilante, explicó que la declaración pública emitida por la organización no busca generar una confrontación con el jefe comunal, sino aportar antecedentes que, a juicio del profesorado, no pueden quedar fuera del debate.

"El comunicado no busca polemizar con el alcalde ni ver los avances que pudieron haber existido durante su administración. Lo que hacemos es recordar que la historia de la educación municipal de Punta Arenas también estuvo marcada por muchos conflictos como movilizaciones, paralizaciones y demandas de los profesores de la educación", señaló.

La dirigenta sostuvo que el gremio continuará manifestándose cada vez que considere vulnerados los derechos de los trabajadores de la educación, independientemente de la administración de turno.

"Cada vez que a nosotros se nos vulneren los derechos, vamos a manifestarlo de una u otra forma", afirmó.

Respecto al funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), Aguilante recordó que el Colegio de Profesores manifestó reparos desde el inicio del proceso de traspaso, argumentando que experiencias previas en otras regiones ya evidenciaban dificultades.

"Nosotros siempre dijimos que queríamos una educación pública que sea directamente dirigida por el Ministerio de Educación. No por intermediarios", indicó.

La presidenta regional insistió en que los problemas actuales tienen su origen en el sistema de financiamiento de la educación pública, el cual, según afirmó, no fue corregido con la implementación de los SLEP.

"Acá tiene que haber un cambio de financiamiento, no podemos seguir pagando por asistencia y no por matrícula", sostuvo.

Si bien reconoció que bajo la actual administración de los SLEP no se han registrado las mismas dificultades de pago de remuneraciones que se vivieron durante la gestión municipal, aseguró que continúan existiendo errores y observaciones relacionadas con las liquidaciones de sueldo y jornadas laborales.

"Seguimos viviendo esa etapa donde cada colega tiene que estar nuevamente pidiendo que el SLEP haga modificaciones con respecto a su jornada laboral, que no se pagó el sueldo como correspondía", expresó.

Otro de los temas abordados fue la falta de docentes en la región y las consecuencias que ello genera al interior de los establecimientos educacionales. Aguilante advirtió que los profesores deben asumir constantemente reemplazos de colegas ausentes, situación que, según indicó, no forma parte de sus funciones contractuales.

"A nosotros jamás se nos ha pagado horas extras. Siempre hemos tenido que reemplazar cuando no nos corresponde", afirmó.

Asimismo, vinculó la escasez de profesionales con la falta de apoyo institucional y las condiciones laborales que enfrentan los docentes.

"Nuestros docentes, al no ser escuchados y verse desprotegidos por las autoridades, se van retirando de la docencia", manifestó.

La dirigenta también abordó los efectos de los recortes presupuestarios en educación, indicando que una reducción de recursos impacta directamente en programas e infraestructura escolar, además de limitar la contratación de nuevos profesionales.

Finalmente, se refirió a los recientes hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales de Punta Arenas, especialmente aquellos que afectaron a asistentes de la educación durante una riña estudiantil.

"Nadie puede normalizar la violencia en los establecimientos educacionales", enfatizó.

Aguilante señaló que estos episodios no constituyen casos aislados y valoró que la Secretaría Regional Ministerial de Educación esté trabajando en la elaboración de un plan de acción y convivencia escolar junto a diversas instituciones vinculadas al sector.

"Creemos que tiene que haber soluciones y soluciones oportunas antes de que ocurran hechos más graves", concluyó.





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