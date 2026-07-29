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29 de julio de 2026

INVITAN A LAS FAMILIAS MAGALLÁNICAS A INTERVENIR BOLSAS REUTILIZABLES

Puedes revisar esta y otras actividades en el sitio web 100accionesporlanaturaleza.mma.gob.cl

PINTA_BOLSA_MAGALLANES

​Este miércoles 29 de julio se realizó el lanzamiento de la Campaña 100 acciones por la naturaleza del Ministerio del Medio Ambiente. La iniciativa invita a la ciudadanía y representantes de la sociedad civil a participar de actividades ambientales de cuidado y concientización a lo largo de todo el territorio nacional.

Dentro de las actividades se encuentran acciones de limpieza de playas, avistamiento de aves, reforestación, jornadas de reciclaje, talleres sobre biodiversidad y actividades para público infantil, entre muchas otras.

El Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que se trata de acciones cercanas y de alto impacto comunitario en cada una de las regiones del país. “Invitamos a las organizaciones e instituciones que trabajan en biodiversidad y educación ambiental a que inscriban sus actividades en la plataforma de 100 acciones por la naturaleza. En Magallanes, la primera actividad será “Pinta tu bolsa a tu pinta” que se realizará este sábado 1 de agosto a las 11:00 horas a un costado del patio de comidas del Módulo Central de Zona Franca”.

“Pinta tu bolsa a tu pinta” es una actividad organizada por la Seremi del Medio Ambiente con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Zona Franca. La invitación es a intervenir en familia una bolsa ecológica que se entregará en el lugar, con pintura, lentejuelas, pompones, plumas y otros materiales que puedan hacer de esta experiencia un encuentro de arte y reutilización.

Además, la autoridad ambiental recordó que “el próximo 3 de agosto se conmemora el aniversario de la Ley “Chao Bolsas Plásticas” (Ley 21.100). Esta normativa pionera, promulgada en 2018, prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el país y las multas para los negocios por infracción ascienden a hasta 5 UTM por bolsa”, indicó Rosenfeld.

Por su parte, Carolina Bahamonde, Jefa de Gestión de Personas y líder de Oficina Verde de Excelencia Zonaustral detalló que "en Zonaustral creemos que cada pequeño cambio puede generar un gran impacto. Este sábado nos sumamos a la Campaña 100 acciones por la naturaleza y a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Ley 21.100, conocida como 'Chao Bolsas Plásticas', una normativa que marcó un antes y un después en la forma en que cuidamos nuestro entorno. Como Oficina Verde de Excelencia, queremos invitar a todas las familias a participar en la actividad 'Pinta tu bolsa a tu pinta', donde podrán intervenir una bolsa ecológica y convertirla en un símbolo de reutilización y compromiso con el medio ambiente”.

samu

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