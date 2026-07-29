Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

29 de julio de 2026

FISCALIZACIÓN DE SERVIU PERMITIRÁ RECUPERAR UNA VIVIENDA SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

Tras una denuncia y un procedimiento administrativo, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes dejó sin efecto un subsidio habitacional por inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión. La medida permitirá restituir el inmueble para asignarlo a una familia que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

MINVU - Recuperación de vivienda en Puerto Williams_1

Como parte de su labor permanente de fiscalización para resguardar el correcto uso de los beneficios del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes llevó adelante un procedimiento administrativo que concluyó con la caducidad de un subsidio habitacional correspondiente al proyecto Altos del Cabo de Hornos, en Puerto Williams.

 

El proceso se inició tras una denuncia recibida por el Servicio, la que dio origen a una revisión de los antecedentes presentados por una de las beneficiarias del proyecto. Luego del análisis realizado, se detectaron inconsistencias en la información entregada al momento de la postulación, lo que motivó el inicio del procedimiento administrativo contemplado en la normativa vigente.

 

Posteriormente, la beneficiaria recurrió ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que confirmó lo resuelto por el Serviu. Actualmente, el Servicio se encuentra a la espera de que la sentencia quede firme y ejecutoriada para proceder a la reasignación de la vivienda.

 

"Como parte de nuestra labor de fiscalización, se recibió una denuncia en el proyecto Altos del Cabo de Hornos de Puerto Williams, respecto de una beneficiaria que no estaría residiendo en la comuna. A raíz de ello, se inició un procedimiento administrativo que terminó con la caducidad del subsidio, debido a las inconsistencias verificadas al momento de la postulación", señaló el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo.

 

Fiscalización permanente

 

La recuperación de esta vivienda forma parte del trabajo permanente que desarrolla Serviu Magallanes para asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales financiados con recursos públicos y garantizar que estos lleguen a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

 

Durante el último año, el Servicio de Vivienda y Urbanización fiscalizó 2.470 viviendas sociales correspondientes a 28 conjuntos habitacionales ubicados en Punta Arenas, Puerto Natales, Cabo de Hornos y Torres del Paine.

 

Como resultado de este trabajo, en el periodo se detectaron 552 casos que pasaron a seguimiento y se iniciaron 22 procedimientos administrativos tras detectarse eventuales incumplimientos a la normativa. Gracias a estas acciones fue posible recuperar tres viviendas, permitiendo su reasignación a familias que realmente necesitan una solución habitacional.

 

En ese contexto, el director (s) Omar González destacó que la fiscalización continúa desarrollándose en toda la región y en cada conjunto habitacional entregado, resguardando así que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan.

 

"Actualmente tenemos 48 casos activos en seguimiento y diez procedimientos administrativos en curso, en distintas etapas de tramitación. Estos procedimientos eventualmente podrían terminar con la caducidad del subsidio, permitiendo que esas viviendas sean reasignadas a familias de nuestra región que realmente las requieran", concluyó.

MINVU - Entrega calle Angamos en Punta Arenas_1

MINVU HABILITA AL TRÁNSITO CALLE ANGAMOS TRAS FINALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN: AHORA VIENE LA AV. COLÓN Y 21 DE MAYO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALIZACIÓN DE SERVIU PERMITIRÁ RECUPERAR UNA VIVIENDA SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

Tras una denuncia y un procedimiento administrativo, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes dejó sin efecto un subsidio habitacional por inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión. La medida permitirá restituir el inmueble para asignarlo a una familia que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

Tras una denuncia y un procedimiento administrativo, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes dejó sin efecto un subsidio habitacional por inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión. La medida permitirá restituir el inmueble para asignarlo a una familia que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

MINVU - Recuperación de vivienda en Puerto Williams_1
nuestrospodcast
enapmagallanes

ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
MINVU - Recuperación de vivienda en Puerto Williams_1

FISCALIZACIÓN DE SERVIU PERMITIRÁ RECUPERAR UNA VIVIENDA SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pdipuq

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN HOMBRE INVESTIGADO POR DELITOS DE ESTAFA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
PUQ-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carlosbianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH SOBRE ZONA FRANCA "YO ESPERO HAYA UNA ADMINISTRACIÓN DISTINTA"

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250