FISCALIZACIÓN DE SERVIU PERMITIRÁ RECUPERAR UNA VIVIENDA SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

Como parte de su labor permanente de fiscalización para resguardar el correcto uso de los beneficios del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes llevó adelante un procedimiento administrativo que concluyó con la caducidad de un subsidio habitacional correspondiente al proyecto Altos del Cabo de Hornos, en Puerto Williams.

El proceso se inició tras una denuncia recibida por el Servicio, la que dio origen a una revisión de los antecedentes presentados por una de las beneficiarias del proyecto. Luego del análisis realizado, se detectaron inconsistencias en la información entregada al momento de la postulación, lo que motivó el inicio del procedimiento administrativo contemplado en la normativa vigente.

Posteriormente, la beneficiaria recurrió ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que confirmó lo resuelto por el Serviu. Actualmente, el Servicio se encuentra a la espera de que la sentencia quede firme y ejecutoriada para proceder a la reasignación de la vivienda.

"Como parte de nuestra labor de fiscalización, se recibió una denuncia en el proyecto Altos del Cabo de Hornos de Puerto Williams, respecto de una beneficiaria que no estaría residiendo en la comuna. A raíz de ello, se inició un procedimiento administrativo que terminó con la caducidad del subsidio, debido a las inconsistencias verificadas al momento de la postulación", señaló el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo.

Fiscalización permanente

La recuperación de esta vivienda forma parte del trabajo permanente que desarrolla Serviu Magallanes para asegurar el correcto uso de los beneficios habitacionales financiados con recursos públicos y garantizar que estos lleguen a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Durante el último año, el Servicio de Vivienda y Urbanización fiscalizó 2.470 viviendas sociales correspondientes a 28 conjuntos habitacionales ubicados en Punta Arenas, Puerto Natales, Cabo de Hornos y Torres del Paine.

Como resultado de este trabajo, en el periodo se detectaron 552 casos que pasaron a seguimiento y se iniciaron 22 procedimientos administrativos tras detectarse eventuales incumplimientos a la normativa. Gracias a estas acciones fue posible recuperar tres viviendas, permitiendo su reasignación a familias que realmente necesitan una solución habitacional.

En ese contexto, el director (s) Omar González destacó que la fiscalización continúa desarrollándose en toda la región y en cada conjunto habitacional entregado, resguardando así que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan.

"Actualmente tenemos 48 casos activos en seguimiento y diez procedimientos administrativos en curso, en distintas etapas de tramitación. Estos procedimientos eventualmente podrían terminar con la caducidad del subsidio, permitiendo que esas viviendas sean reasignadas a familias de nuestra región que realmente las requieran", concluyó.