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28 de abril de 2026

SEREMI MINVU VERIFICÓ AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CERRO SOMBRERO

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.

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Ya se concretó por parte del Serviu regional, la recepción del proyecto habitacional “Pioneros” en la localidad de Cerro Sombrero, comuna de Primavera. Dicho proceso, que contó con la participación del Seremi de Vivienda y Urbanismo Rodolfo Guajardo Barría, permite dar paso a la recepción municipal que hará posible la próxima entrega de las viviendas.

 

Luego de estar presente en la actividad, la autoridad del Minvu reiteró el compromiso de velar por la pronta entrega de las viviendas, atendiendo el mandato presidencial y ministerial de agilizar los procedimientos administrativos destinados a atender la necesidad de las familias.

 

“Estuvimos en Cerro Sombrero junto con la comisión del Serviu a cargo de la recepción del proyecto habitacional “Pioneros”, que consta de 49 viviendas el cual se encuentra finalizado por parte de la empresa constructora. Y sostuvimos una reunión de trabajo también con la Alcaldesa de Primavera para proyectar la pronta entrega de las viviendas y la operatividad de los servicios para el pleno uso de las familias beneficiarias. Esto incluye los servicios de agua potable, gas y electricidad para este conjunto habitacional”, precisó.

 

Se trata de un barrio de viviendas sin deuda construido por el Minvu en la localidad fueguina a través del primer llamado regional del Programa de Habitabilidad Rural (D.S.N°10). La iniciativa cuenta con una inversión de 193.158 UF, equivalente a 7.700 millones de pesos, proveniente de subsidios habitacionales, aporte complementario del Gobierno Regional y ahorro inicial de los postulantes.

 

La obra se inició en diciembre de 2024 y su término contractual es a fines de mayo del presente año.

 

Llamado N°33 de Pavimentos Participativos

 

A la par del desarrollo habitacional, el Serviu se encuentra ejecutando obras del Programa de Pavimentación Participativa, que consideran la construcción de calzadas, cruces con accesibilidad universal, instalación de vallas peatonales y defensas camineras, entre otras partidas.

 

Respecto a los trabajos, el Seremi Guajardo informó “Visitamos las obras del Llamado N°33 del Programa de Pavimentos Participativos que registra un avance del 94 por ciento en la comuna de Primavera con la construcción de 1.347 metros lineales de calzada y acera, las que incluyen canalizaciones de aguas lluvias y otras mejoras. Seguiremos atentos al correcto desarrollo de estos trabajos que darán una respuesta a la necesidad de desplazamiento seguro por parte de los habitantes de Cerro Sombrero y también cumpliendo con una anhelada propuesta que ellos tenían”.

 

Cabe señalar que el Llamado N°33 del Programa de Pavimentación Participativa asignó 11.60 millones de pesos para la ejecución de obras en Punta Arenas, Primavera, Cabo de Hornos y Timaukel.

 

La autoridad del Minvu manifestó su compromiso con la calidad de las obras en ejecución y los nuevos proyectos que se ejecutarán en el marco de los diferentes programas ministeriales, entre ellos el Programa Para Pequeñas Localidades.

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MINVU INFORMA AVANCE DEL 30% EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EL OVEJERO EN PUNTA ARENAS

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