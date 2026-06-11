SERPAT INFORMA ALREDEDOR DE 32.300 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES REGIONALES DEL DÍA DEL PATRIMONIO

La versión 2026 del Día del Patrimonio cerró con un balance histórico, consolidándose como una de las celebraciones culturales más convocantes del país. Durante dos jornadas marcadas por un ambiente de fiesta, encuentro y participación ciudadana, se registraron más de 4,5 millones de visitas en todo Chile, superando en más de un millón la cifra alcanzada el año anterior.

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En total, se contabilizaron 2.589.996 visitas presenciales y 1.991.154 virtuales, reflejando el creciente interés de las personas por conocer, valorar y celebrar el patrimonio, e instalando un nuevo récord de convocatoria. La iniciativa ofreció una variada cartelera de actividades, contabilizándose 4.131 inscritas y 3.636 realizadas, superior a lo registrado en 2025. La mayor parte de ellas fue organizada por organismos públicos (1.994), seguido por entidades privadas (704) y agrupaciones sociales (938).

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A nivel regional se contó con una tasa de reporte de 90%, que confirmó la realización de 65 actividades presenciales y 7 virtuales, representando un 2% del total nacional. De ellas, un 40% contó con al menos una herramienta de accesibilidad. En cuanto a cantidad de participantes, se registraron 31.977 en total (18.203 presenciales y 13.774 virtuales), unas 5.000 más que el año pasado, replicando así la histórica alza de visitantes registrada a nivel nacional.

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Organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en coordinación con la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y una amplia articulación de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, esta nueva versión del Día del Patrimonio se desarrolló bajo el lema "La historia que compartimos", reafirmando su carácter masivo, transversal y familiar, con actividades gratuitas en el 100% de las comunas de las 16 regiones del país.

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Junto con agradecer a quienes participaron en esta edición, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, destacó que "las nuevas propuestas con que contamos pueden servir de inspiración para sumar otras iniciativas, ya sea de empresas, servicios públicos o establecimientos educacionales centenarios, de los cuales tenemos varios en la región. Hay historias interesantes que contar y uno de los propósitos de esta celebración es rescatar ese patrimonio intangible que descansa en conversaciones con personas mayores, recuerdos y relatos referidos a lugares específicos de las distintas ciudades".





Asimismo, destacó la disposición de una veintena de alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo Polivalente Sara Braun, que apoyaron de manera voluntaria a aquellas entidades que solicitaron este respaldo para sus actividades.

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Destacaron las iniciativas del Círculo Suizo de Magallanes, que presentó "Raíces de los Alpes al Fin del Mundo: Los suizos magallánicos y sus cantones de origen"; Registro Civil e Identificación, que abrió sus puertas para mostrar el desarrollo de su trabajo a través de la historia, permitiendo consultar inscripciones de su archivo; la flamante Bomba Magallanes, que además de permitir el recorrido por el cuartel para conocer su material mayor y menor, y visitar su muestra histórica, acogió la exposición "Obras que cuidan la memoria regional" organizada por la Dirección de Arquitectura del MOP y el Archivo Regional del Serpat; Centro de Estudios Antárticos del Ejército, con la exhibición de equipamiento y vehículos empleados en terreno, además de creativos juegos para el público infantil y un emotivo espacio para enviar mensajes a la dotación destinada al continente blanco; Inach, que causó furor con "Acorazados de Gondwana"; el Teatro Municipal que abrió sus salas de ensayo de sus elencos a la comunidad; la presentación del Grupo Amalgama en Zona Austral, en el marco de una actividad organizada por la Agrupación de Artesanos y Manualistas de Punta Arenas, y Casa Morada, con su propuesta "Arte, Oficios y Narrativas Urbanas" que contempló espacio para conocer sus talleres, así como secciones de ufología y espiritismo.

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Entre las actividades virtuales, concitó especial interés el cuento de carácter regional "El fin del mundo no cabe en una maleta" presentado por la Biblioteca Pública N°47 del Serpat en colaboración con Kamishibai del Estrecho, registrando más de 6.600 visitas solo durante el fin de semana en la cuenta de Instagram de dicho recinto.