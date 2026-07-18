Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA 2026 PRESENTA SU PARRILLA ARTÍSTICA Y ABRE VENTA DE ENTRADAS EN PUNTA ARENAS

​El certamen celebrará su edición número 45 con tres jornadas de música folclórica chilena, argentina y patagónica, entre el 30 de julio y el 1 de agosto en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA (4)

La Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente la parrilla artística del XLV Festival Folclórico en la Patagonia y anunció el inicio de la venta de entradas para las tres jornadas del evento, que se desarrollará los días 30 y 31 de julio, además del 1 de agosto, desde las 20:00 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que las entradas estarán disponibles desde el martes 21 de julio a partir de las 15:00 horas, con una modalidad de venta presencial y online. Para cada jornada se dispondrá de un aforo de 1.030 asistentes, con un máximo de dos entradas por persona.

La programación contempla artistas nacionales, argentinos y regionales, con una primera jornada dedicada al folclore chileno tradicional, donde participarán Silvanita y Los del Quincho, la agrupación regional 7 de Julio y Reina Isabel. La segunda noche estará enfocada en la música patagónica y argentina, con Taller Alturas, Maggie Cullén y Nahuel Pennisi.

La última jornada estará inspirada en la tradición chilota, en el marco de los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile, con presentaciones de Héctor Pavez y Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla. La venta de entradas continuará hasta agotar stock y el festival también contará con transmisión en vivo a través de plataformas municipales y medios regionales que se sumen a la señal del evento.


america nueva

AMÉRICA NUEVA SE PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS CON “LA NOCHE DEL CARNAVALITO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU PRESENTA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA OFERTA HABITACIONAL Y APROVECHAR TERRENOS URBANOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

minvu
nuestrospodcast
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA (4)

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA 2026 PRESENTA SU PARRILLA ARTÍSTICA Y ABRE VENTA DE ENTRADAS EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA (4)

FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA 2026 PRESENTA SU PARRILLA ARTÍSTICA Y ABRE VENTA DE ENTRADAS EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
arrau

MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
royaltyminero

SUBSECRETARIO FIGUEROA LLAMA A DESTINAR LOS RECURSOS DEL ROYALTY MINERO A LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS COMUNAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.