FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA 2026 PRESENTA SU PARRILLA ARTÍSTICA Y ABRE VENTA DE ENTRADAS EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó oficialmente la parrilla artística del XLV Festival Folclórico en la Patagonia y anunció el inicio de la venta de entradas para las tres jornadas del evento, que se desarrollará los días 30 y 31 de julio, además del 1 de agosto, desde las 20:00 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que las entradas estarán disponibles desde el martes 21 de julio a partir de las 15:00 horas, con una modalidad de venta presencial y online. Para cada jornada se dispondrá de un aforo de 1.030 asistentes, con un máximo de dos entradas por persona.

La programación contempla artistas nacionales, argentinos y regionales, con una primera jornada dedicada al folclore chileno tradicional, donde participarán Silvanita y Los del Quincho, la agrupación regional 7 de Julio y Reina Isabel. La segunda noche estará enfocada en la música patagónica y argentina, con Taller Alturas, Maggie Cullén y Nahuel Pennisi.

La última jornada estará inspirada en la tradición chilota, en el marco de los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile, con presentaciones de Héctor Pavez y Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla. La venta de entradas continuará hasta agotar stock y el festival también contará con transmisión en vivo a través de plataformas municipales y medios regionales que se sumen a la señal del evento.

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