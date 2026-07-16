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16 de julio de 2026

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRESENTÓ EL PROGRAMA CHILE APRENDE Y AVANZA PARA FORTALECER LECTURA Y MATEMÁTICAS

​La iniciativa contempla acciones para reforzar los aprendizajes basales desde los primeros años de escolaridad y promover una cultura educativa orientada al desarrollo integral de los estudiantes. En Magallanes, la Seremi de Educación destacó que el plan se implementará junto a las comunidades educativas de la región.

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El Ministerio de Educación presentó el programa Chile Aprende y Avanza, una iniciativa que busca fortalecer los aprendizajes en lectura y matemáticas desde los primeros años de la trayectoria escolar, además de promover una cultura educativa centrada en el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, junto al subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, en el Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de Pudahuel.

La ministra Arzola explicó que el programa corresponde a un compromiso anunciado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, durante su última cuenta pública. Asimismo, indicó que el plan considera herramientas como evaluaciones de lectoescritura para segundo básico, formación docente basada en evidencia, recursos pedagógicos y orientaciones para apoyar a los establecimientos en la identificación oportuna de rezagos y la adaptación de la enseñanza a las necesidades de los estudiantes.

El programa se estructura en dos pilares. El primero, Aprendizajes Basales, busca que todos los estudiantes logren comprensión lectora antes de finalizar segundo básico y dominen las operaciones matemáticas básicas antes de concluir cuarto básico. El segundo, Cultura Educativa, contempla acciones orientadas a fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el desarrollo físico y socioemocional, integrándolas a los proyectos educativos de cada establecimiento.

En Magallanes, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz, señaló que la estrategia permitirá fortalecer tanto los aprendizajes como el desarrollo integral de los estudiantes de la región. Agregó que el trabajo se desarrollará junto a directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, con el objetivo de entregar más herramientas a las comunidades educativas y reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El diagnóstico presentado por el Ministerio de Educación señala que tres de cada cinco estudiantes de segundo básico no alcanzan el nivel esperado de comprensión lectora y que solo el 27,6% de los alumnos de cuarto básico logra un nivel adecuado en matemáticas. Además, se informó que durante 2024 se registraron 8.864 denuncias por convivencia escolar y que un 44% de los estudiantes de segundo medio declaró haber sido víctima de acoso reiterado.


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