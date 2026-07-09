CLAUDIO ANDRADE SOSTIENE QUE EL MAYOR DESAFÍO DEL SALMÓN CHILENO ES CONQUISTAR EL CONSUMO CULTURAL Y FORTALECER SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Esta mañana, durante el programa "Pesca y Acuicultura en Magallanes" de Polar Comunicaciones, el periodista Claudio Andrade abordó los principales desafíos que enfrenta la industria salmonera chilena en el escenario internacional, afirmando que el crecimiento futuro del sector dependerá más de su capacidad para construir una identidad cultural en torno al consumo que de factores coyunturales como los aranceles o las guerras comerciales.

Durante la conversación, Andrade señaló que el aumento del consumo mundial de salmón responde principalmente a cambios culturales impulsados por tendencias gastronómicas y referentes internacionales.

"El salmón es primero que nada un consumo cultural."

En ese sentido, explicó que el crecimiento de preparaciones como el sushi y la influencia de figuras públicas han sido determinantes para el incremento de la demanda mundial.

Como ejemplo, mencionó la estrategia desarrollada por Noruega para promocionar su producto a través de reconocidos deportistas.

"Si Noruega hace un esfuerzo tan amplio como contratar a Halland para que coma salmón o lo promocione, Chile tiene que hacer mucho más en materia de comunicación."

A juicio del periodista, Chile aún tiene un amplio espacio para desarrollar campañas de posicionamiento utilizando deportistas, chefs, nutricionistas y otras figuras de alto impacto que permitan asociar el salmón chileno con una alimentación saludable y de alto rendimiento.

Asimismo, sostuvo que las actuales discusiones sobre aranceles en Estados Unidos deben entenderse como factores coyunturales.

"Yo no creo que la cuestión arancelaria sea para preocuparse por siempre."

En esa línea, afirmó que el verdadero desafío consiste en asegurar que las nuevas generaciones continúen incorporando el salmón dentro de sus hábitos de alimentación.

"Si nosotros queremos prolongar el consumo del salmón de aquí al 2050, tiene que empezar a pensar en términos básicamente culturales."

Andrade también destacó las ventajas competitivas que ofrece Magallanes para posicionarse como productor de salmón premium.

"El salmón chileno, el hecho de ser sureño y el hecho de venir de aguas prístinas extremas lo hace muy especial."

Agregó que la Patagonia posee atributos únicos que pueden transformarse en una poderosa herramienta de diferenciación frente a otros mercados internacionales.

"A mí me da la sensación de que finalmente todo el salmón que se haga en la Patagonia, encapsulado en una buena estrategia de discurso, puede ser un salmón de índole premium."

Otro de los temas abordados fue la necesidad de fortalecer la formación de capital humano especializado para responder al crecimiento de la industria. En ese contexto, planteó que existe una brecha entre el sistema educativo y las necesidades reales del sector productivo.

"El profesional técnico que salga vinculado a las industrias del mar probablemente tiene 100% de posibilidades de trabajo."

Asimismo, llamó a generar una mayor articulación entre establecimientos técnicos, centros de formación y empresas ligadas a la acuicultura.

Finalmente, Andrade sostuvo que las grandes compañías salmoneras también deben profundizar su compromiso con el desarrollo territorial, impulsando proyectos de investigación, educación e infraestructura que permitan consolidar el crecimiento de las comunidades donde desarrollan sus operaciones.

"Si una empresa está vinculada para el ecosistema, no le queda otra que vincularse a la estructura de la sociedad misma."

La entrevista permitió revisar distintos aspectos del presente y futuro de la salmonicultura chilena, desde los desafíos comerciales en Estados Unidos y el posicionamiento internacional del salmón, hasta la necesidad de fortalecer la comunicación, la educación técnica y la integración de la industria con el desarrollo regional, particularmente en Magallanes.





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