ESCUELA DE DIRIGENTES EN SALUD INICIÓ UNA NUEVA VERSIÓN PARA FORTALECER EL LIDERAZGO COMUNITARIO EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo comunitario y promover una participación ciudadana activa en el ámbito de la salud, la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, con el apoyo de la SEREMI de Salud y del Servicio de Salud Magallanes, dio inicio a una nueva versión de la Escuela de Dirigentes en Salud. La iniciativa busca entregar herramientas y conocimientos a dirigentes sociales, integrantes de Consejos de Desarrollo y representantes de organizaciones comunitarias, reforzando su rol como vínculo entre la comunidad y el sector salud regional.



La presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, Tatiana Leuquén, explicó: “Hemos iniciado este desafío que ya lleva varios años que tiene relación con capacitarnos, formarnos como dirigentes en salud en temáticas que son atingentes y que por cierto van avanzando en el tiempo y que debemos manejar y dar a conocer a la comunidad. Hoy día hemos reiniciado con una cantidad importante de asistentes y esperamos sumar mucho más en el tiempo. Nuestro primer tema fue los determinantes de salud y nos permitió generar también una suerte de debate respecto de lo que nosotros pensamos, de lo que validamos, lo positivo que hay en el sistema, pero también identificar brechas o situaciones que no nos permiten generalmente avanzar en forma constante para una mejor salud”, sostuvo.



La actividad inaugural contó con la presencia del Seremi de Salud, Fabian Barrientos, el Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, el representante de la Cormupa, Oscar Barría, además de equipos de las instituciones antes mencionadas, quienes reafirmaron el compromiso de continuar impulsando espacios de formación y diálogo con la comunidad.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la participación social y el trabajo conjunto entre la comunidad y el sector salud. “Participamos de una actividad en conjunto con la sociedad civil que es una capacitación de dirigentes en salud. Una nueva versión de esta capacitación que ya se había realizado en años anteriores. Nosotros como Secretaría Ministerial de Salud hemos tratado de favorecer las habilidades y las competencias de los diferentes dirigentes que existen en nuestra comunidad y hemos participado con profesionales de apoyo que van a brindar ciertas clases para poder entregar información adecuada, y como le señalé anteriormente, entregar las competencias y las habilidades necesarias para nuestros dirigentes en salud”, sostuvo.



La autoridad sanitaria agregó que, como institución, valoran profundamente el compromiso de las y los dirigentes sociales y reafirmó el respaldo a este tipo de instancias formativas. Asimismo, destacó el permanente trabajo de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, organización que impulsa esta iniciativa año tras año y que contribuye a fortalecer el vínculo y la colaboración entre la comunidad organizada y la red pública de salud.



Durante los cinco módulos se abordarán temas como corresponsabilidad en salud y determinantes sociales, arsenal de medicamentos, salud mental, Garantías Explícitas en Salud (GES) y Fonasa. Los contenidos entregarán herramientas para orientar a la comunidad, resolver dudas y promover una mayor participación ciudadana en temas de salud.



Con esta iniciativa, la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de APS, junto a la SEREMI y el Servicio de Salud Magallanes, reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana, promoviendo dirigentes cada vez más preparados para contribuir al desarrollo de comunidades más informadas, participativas y comprometidas con el cuidado de la salud.



