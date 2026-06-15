ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO REVIVE TRADICIONAL MUESTRA GASTRONÓMICA CON ENFOQUE EN LA LITERATURA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La Escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas se encuentra afinando los últimos detalles para la realización de la primera versión de “La cocina de las y los poetas”, una muestra gastronómica escolar que busca reunir a estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación en torno a la literatura, la creatividad y la convivencia escolar.

La iniciativa fue presentada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por el director del establecimiento, Cristian Díaz; la coordinadora del Programa de Integración Escolar (PIE), Camila Calbuante; y el profesor Cristian Velásquez.

La actividad se desarrollará el jueves 18 de junio a partir de las 19:00 horas y marcará el retorno de una tradicional muestra gastronómica que durante años formó parte de la identidad del establecimiento.

“Siempre fue un desafío volver a retomar el espacio y ya el año pasado con el Consejo Escolar quisimos dar un pie y avanzar en volver a retomar la actividad, pero sí darle un contexto diferente”, explicó el director Cristian Díaz.

La nueva propuesta incorpora un sello literario inspirado en el entorno donde se ubica la escuela, en la población Pablo Neruda, cuyas calles llevan nombres de escritores y poetas. De ahí nace el concepto de “La cocina de las y los poetas”, donde cada nivel deberá representar a un autor mediante preparaciones gastronómicas y actividades culturales.

Según detalló Camila Calbuante, la iniciativa busca fortalecer tanto los aprendizajes como la convivencia entre los distintos integrantes de la comunidad educativa.

“La idea de esta muestra también era unir a los niveles porque la muestra se hace en base a los niveles. Entonces los primeros trabajan en base a un escritor o un poeta”, señaló.

La coordinadora explicó que cada curso deberá investigar la vida y obra del escritor asignado, integrando estos contenidos al trabajo en aula. Además, los estudiantes tendrán un rol activo durante la jornada, ya que parte de la evaluación considerará los conocimientos que manejen sobre el autor representado.

“La idea es que los estudiantes logren comprender la vida, la historia o conozcan las obras del escritor o poeta que les tocó”, indicó.

La actividad contempla nueve stands, incluyendo la participación de educación parvularia, donde las familias podrán presentar distintas preparaciones, desde cócteles y postres hasta platos de fondo inspirados en la figura literaria asignada.

Uno de los aspectos más innovadores de la muestra será la incorporación de una evaluación vinculada a la convivencia escolar. La organización considerará aspectos como la colaboración, solidaridad y trabajo en equipo entre los participantes.

“También podemos ser solidarios con los demás”, destacó Calbuante, explicando que incluso existirá una evaluación especial destinada a reconocer las acciones de apoyo entre los distintos cursos y niveles.

Por su parte, el profesor Cristian Velásquez valoró la recuperación de una actividad que durante años fue esperada por la comunidad educativa.

“Es una actividad que se esperaba retomar, que en algún momento estuvo y que fue una actividad fuerte en el colegio”, afirmó.

Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer los vínculos entre las familias y el establecimiento educacional. “Es una actividad bien bonita, bien recreativa, que une mucho a la comunidad y que yo creo que se estaba esperando”, agregó.

Además de la muestra gastronómica, la Escuela Padre Alberto Hurtado continúa impulsando diversos proyectos en áreas como música, ciencias, robótica, deporte y educación inclusiva. Actualmente cuenta con cerca de 530 estudiantes y 95 funcionarios.

Durante la entrevista, el director también extendió una invitación a las familias interesadas en conocer el proyecto educativo del establecimiento.

“Somos una comunidad bien abierta en general, de muy buen trato, por lo tanto, aquellos que quieran sumarse a nuestro proyecto educativo siempre van a ser bienvenidos”, señaló.

La adhesión para asistir a la muestra gastronómica tendrá un valor de 500 pesos por adulto, recursos que irán en beneficio directo del Centro General de Padres y Apoderados. Debido a la capacidad del recinto, los cupos serán limitados.

Los interesados en conocer más sobre las actividades y proyectos de la Escuela Padre Alberto Hurtado pueden acceder a sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde el establecimiento publica regularmente información sobre su quehacer educativo y comunitario.





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