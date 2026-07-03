HASTA EL 19 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LA ESCUELA DE GRUMETES ADMISIÓN 2027

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Sargento Primero Gabriel Fuentes y la Cabo Primero Constanza Martínez, ambos pertenecientes a la Tercera Zona Naval, realizaron un amplio llamado a los jóvenes de Magallanes a participar del proceso de admisión 2027 de la Escuela de Grumetes, destacando las oportunidades de formación profesional, desarrollo personal y servicio que ofrece la Armada de Chile.

Durante la conversación, el Sargento Primero Gabriel Fuentes explicó que ingresar a la Armada significa mucho más que acceder a un empleo.







"La invitación es a que ellos piensen que esto es una opción, una opción laboral, una opción de trabajo y una opción de vida, porque ser marino no es solo un trabajo, sino condicionarse, entrenar, prepararse, todo para poder ser uniformado y ser del área marítima."



Con más de dos décadas de servicio, Fuentes recordó que ingresó a la Escuela de Grumetes en 2003 motivado por una vocación que nació a temprana edad, asegurando que la institución le permitió desarrollarse tanto en el ámbito profesional como personal.

Asimismo, destacó las características que poseen los jóvenes provenientes de Magallanes, quienes llegan a la Escuela de Grumetes con una identidad especialmente vinculada al mar.







"El alumno que llega desde Magallanes es un alumno distinto, que tiene una conciencia naval distinta. Recordemos que la ciudad de Punta Arenas fue formada desde sus inicios con mucha influencia naval."



En la entrevista también se abordó la formación que reciben los futuros marinos, donde se combina instrucción militar con educación técnica profesional. Fuentes explicó que todos los alumnos egresan con una especialidad y un título reconocido por el Estado, tras continuar su formación en la Academia Politécnica Naval.







"La Armada se ha preocupado de estandarizar, buscar normas, reglamentos, buscar mallas curriculares competentes, cosas que equiparen exactamente lo mismo que estudiar en un instituto. Obtenemos el mismo título reconocido por el Estado."



Además, subrayó que la institución busca formar profesionales con conocimientos técnicos, pero también líderes preparados para asumir responsabilidades.







"Aparte de una carrera profesional, también formamos líderes, formamos gente competente, gente que tenga las capacidades de mando y gestión."



Por su parte, la Cabo Primero Constanza Martínez, quien está próxima a cumplir 13 años de servicio, recordó su paso por la Escuela de Grumetes y destacó que el tiempo transcurre rápidamente gracias a las experiencias vividas.







"La carrera naval se hace muy corta, el tiempo pasa volando y son las lindas experiencias que uno tiene."



Martínez, oriunda de la Región de Valparaíso y destinada hace casi dos años en Punta Arenas, valoró la recepción que ha tenido junto a su familia en Magallanes y explicó que ha participado activamente en ferias vocacionales y visitas a establecimientos educacionales para difundir el proceso de admisión.







"Nos dedicamos a los jóvenes estudiantes que se encuentran cursando cuarto medio, tratar de llegar y mostrarles la Escuela de Grumetes como una opción profesional."



La cabo primero destacó el creciente interés que ha observado entre los estudiantes, especialmente por la amplia variedad de especialidades disponibles.

Uno de los mensajes más relevantes estuvo dirigido a las mujeres interesadas en iniciar una carrera naval, enfatizando las oportunidades que actualmente existen dentro de la institución.







"A todos los jóvenes los invito a que de verdad, si quieren ser parte de la institución, vean esto como una opción. A las mujeres también en especial que no tengan ese miedo porque somos capaces."



Agregó que hoy las mujeres pueden acceder a nuevas especialidades y escalafones que anteriormente no estaban disponibles.







"Hoy en día en la Escuela de Grumetes también se han abierto las oportunidades para ser parte de escalafón. Hoy en día se encuentra también la postulación para ser mujeres infantes de Marina, músico... somos capaces."



Martínez también destacó que la Armada ha fortalecido el apoyo a la vida familiar de sus funcionarios, permitiendo compatibilizar el desarrollo profesional con la maternidad.







"Yo soy profesional, trabajo en la institución, soy marino, soy madre y también estoy casada. El apoyo institucional está siempre presente para la vida familiar... uno así puede trabajar tranquila y entregar lo mejor de uno en el servicio."



Finalmente, ambos representantes de la Tercera Zona Naval recordaron que el proceso de postulación permanecerá abierto hasta el 19 de julio, invitando a los interesados a revisar toda la información disponible en el portal de admisión o acercarse a la oficina ubicada en la Base Naval de Tres Puentes, en Punta Arenas.

Antes de concluir la entrevista, el Sargento Primero Gabriel Fuentes reiteró el llamado a quienes aún evalúan su futuro.







"Nosotros hacemos la invitación a los jóvenes que se atrevan. A lo mejor es tiempo de pensar ahora un poco en su futuro, en sus opciones laborales. Esto, aparte de ser un trabajo, es un estilo de vida y un servicio para el país."



