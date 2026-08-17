CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO APUNTA A FALTA DE PLANIFICACIÓN EN CONFLICTO POR EL CESFAM PROVISORIO Y CUESTIONA GESTIÓN MUNICIPAL

Una serie de cuestionamientos a las políticas presupuestarias impulsadas por el Gobierno, los efectos que podría tener la reforma al Fondo Común Municipal, el giro hacia una agenda centrada en seguridad y el conflicto generado por la permanencia del Cesfam provisorio en dependencias del Liceo María Behety, planteó esta mañana el concejal de Punta Arenas Jonathan Cárcamo Gómez, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales puntos abordados por el edil fue la denominada reforma al Fondo Común Municipal y sus eventuales consecuencias para los municipios, particularmente en comunas que cuentan con menores ingresos y enfrentan mayores dificultades derivadas de su dispersión territorial.

Cárcamo sostuvo que Punta Arenas se vería directamente afectada por la modificación, estimando una disminución cercana a los $315 millones en los recursos provenientes de este fondo.

"Nosotros nos vamos a ver netamente y directamente afectados, nosotros dejamos de vamos a dejar de percibir cerca de 315.000.000 de pesos desde el fondo común municipal”, afirmó.

En esa línea, planteó que la distribución de los recursos terminaría profundizando las diferencias existentes entre los municipios del país, señalando que mientras algunas comunas no recibirían ingresos adicionales, otras concentrarían montos considerablemente superiores.

El concejal enfatizó además que los recursos municipales tienen un destino directamente relacionado con el funcionamiento de las ciudades y que, desde su perspectiva, la discusión debe considerar las diferencias territoriales que existen entre las comunas.

“Y yo quiero hacer también un llamado a la ciudadanía en el entendido que los fondos que recibe el municipio vía presupuesto y vía este mecanismo, que es el fondo común municipal. Solamente se invierten en los temas de ciudad y para la para la misma mantención de ella. Entonces creo que. Vuelvo a insistir, esta mega reforma perpetúa la desigualdad que ya existía”, señaló.

Críticas a la aplicación de exenciones y efectos para regiones

Cárcamo también cuestionó la interpretación de que la extensión de beneficios relacionados con el pago de contribuciones para personas mayores de 65 años tendría un carácter opcional, argumentando que el debate debe considerar las consecuencias que una disminución de ingresos puede generar para los municipios.

“Me parece un poco relativista poder decir o mencionar lo que señaló el ministro de del interior, decir que es todo opcional. O sea, creo que nos va a pasar por ahí. En la opción va a ser no pagar las contribuciones y creo que es un una revisión errada a la ley porque la ley efectivamente con anterioridad. Entregado a distintas opciones para la exención de personas mayores en su primera vivienda”, manifestó.

El concejal hizo especial énfasis en la realidad de Magallanes, apuntando a la dispersión territorial y las características geográficas de las comunas de la región.

“Entendiendo la dispersión territorial y geopolítica que tiene esta región en las comunas rurales se van a ver muy afectadas con este tema y ahora vamos a ver cómo se compensa y si está la posibilidad de compensarlo”, sostuvo.

A su juicio, además, las decisiones de carácter nacional pueden terminar generando efectos económicos que finalmente recaen en los propios contribuyentes.

“Yo también planteé a los medios de comunicación que esta mega reforma la vamos a terminar pagando nosotros a través de nuestros mismos impuestos y estas compensaciones a las demás comunas también van a ser pagadas por nosotros a través de nuestro, de nuestro mismo trabajo e impuestos”, afirmó.

Alerta por recortes y programas regionales

Durante la entrevista, Cárcamo extendió su análisis a otras áreas que, según planteó, podrían verse afectadas por una política de reducción o redistribución presupuestaria. Entre ellas mencionó la operación portuaria, los beneficios para estudiantes y el funcionamiento del Instituto Nacional de la Juventud.

En materia portuaria, sostuvo que cualquier reducción presupuestaria debe analizarse considerando el potencial estratégico de Magallanes y su posición geográfica.

“Este tipo de recortes, yo creo que está afectando a en todos los niveles. Hoy día recordemos que ya se han Visto hemos podido ver a través de los medios de comunicación lo que ha sucedido con la beca de alimentación con la baes”, señaló.

Asimismo, planteó que los beneficios de alimentación estudiantil cumplen un rol relevante en una ciudad donde algunos estudiantes deben realizar largos desplazamientos para asistir a sus centros educacionales.

“Hay gente que genera grandes trayectos, yo quiero posicionar la gente que viene, por ejemplo, de los últimos espacios entregados como monte tarn, que tienen que transitar cerca de 1 hora 30 para llegar al sector de la Universidad o u otra institución educativa que también está en aquel sector. Y si tiene ventanas dentro del día, tiene que quedarse en la misma Universidad y tiene que alimentarse, pues entonces hay gente que requiere de este beneficio”, explicó.

También cuestionó la reducción de programas vinculados a la juventud y planteó que el Estado debería fortalecer, en lugar de eliminar, las herramientas destinadas a acompañar a este grupo etario.

“Yo soy una de las personas que creo firmemente que debiésemos tener un Servicio Nacional de la juventud, porque ya tenemos de protección de infancia y otras cosas más, pero creo que hay, hay un. Poco ahí que mejorar en todo aspecto porque a través que uno pueda invertir mayor presupuesto en distintas cosas, orientaciones vocacionales en el tema de acompañar espacios educativos culturales. Obviamente vamos a tener una mejor reversa en torno a lo que pasa cuando un grupo, porque hoy hay un grupo etario que se les dice los ninis ni estudian ni trabajan”, manifestó.

“Más que un plan de seguridad”, Cárcamo cuestiona estrategia del Gobierno

Otro de los ejes de la conversación fue el giro de la administración nacional hacia la seguridad, particularmente tras la cadena nacional y las medidas anunciadas en esta materia.

El concejal cuestionó que las acciones comunicacionales no necesariamente se estén traduciendo, a su juicio, en resultados concretos y sostuvo que las políticas de seguridad deben tener una perspectiva de Estado y continuidad entre gobiernos.

“Yo creo que voy a partir diciendo que otra cosa es con guitarra. Esto eran 12 años para prepararse como tú dices 3 campañas presidenciales y otra cosa es con guitarra tal cual como ellos lo plantearon en algún momento cuando asume la presidencia el gobierno anterior y en ese entendido uno tiene que manifestar que lo que ha existido el día de hoy ha sido un buen plan de marketing, más que un plan de seguridad”, afirmó.

Cárcamo sostuvo que el combate al crimen organizado requiere herramientas que permitan seguir las rutas financieras y no solamente acciones visibles para la ciudadanía.

“Creo que a nivel de seguridad tenemos que ver acciones más que promociones. Hechos concretos más que promesas porque ya no están en campaña y tienen que empezar a ejecutar lo que efectivamente se prometió”, señaló.

En este contexto, destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de control fronterizo en Magallanes y planteó que la región requiere medidas adaptadas a sus características territoriales.

“Yo creo que nosotros como región tenemos que cuidar los espacios fronterizos también la reserva de de cómo se se fiscaliza y se controlan los espacios no habilitados y lo que también hemos planteado nosotros desde el mismo Consejo Municipal se hace necesario la presencia de distintos sistemas de escáner en todos los pasos fronterizos porque son varios”, indicó.

También se refirió a la implementación del control biométrico y al cumplimiento de compromisos anunciados previamente para la región.

“Entonces, si no se cumple y tú prometes una fecha. Obviamente tiene que salir a dar explicaciones del por qué no se cumplió”, enfatizó.

Conflicto por Cesfam provisorio y Liceo María Behety

En el ámbito comunal, uno de los temas centrales fue la situación del Cesfam provisorio instalado en dependencias del Liceo María Behety y la demanda de la comunidad educativa para recuperar dichos espacios.

Cárcamo recordó que la instalación del recinto de salud fue acordada inicialmente como una solución transitoria y que, según los antecedentes expuestos durante la entrevista, se había establecido un período determinado de permanencia.

“Dentro de esos acuerdos, uno de los más tácitos y los más grandes. Importante era que el cesfam iba a estar en ese espacio durante 900 días y a nosotros como Consejo Municipal yo le quiero decir a la ciudadanía que también se nos informó lo mismo y que era un cefam provisorio modular. Entonces eso quiere decir que al término de su uso destinado para aquello iba a ser retirado de aquel lugar”, sostuvo.

El concejal cuestionó que, con el paso del tiempo, se hayan incorporado nuevos programas y funciones al espacio sin que, según indicó, el Concejo Municipal tuviera conocimiento oportuno de todos estos antecedentes.

“Nadie está en contra de los programas. Que se tienen que implementar en los espacios de salud, pero tampoco puedo hacer esto a escondidas porque nosotros como Consejo Municipal no lo sabíamos, no sabíamos la presencia de estos dos programas”, afirmó.

Entre los programas mencionó atención vinculada a fibromialgia y a niños con trastorno del espectro autista, además de otras actividades desarrolladas en el recinto.

A juicio del edil, la situación también plantea un problema de planificación administrativa, considerando que la instalación del Cesfam se produjo en 2023.

“Si esto se implementó el 2023 y esto ya estaba instalado, apenas está instalado yo como corporación y como municipio tengo que ver cuál es el siguiente espacio donde voy a implementar esto. O sea, eso quiere decir que durante 3 años no se hizo nada, no se planificó nada”, cuestionó.

En ese sentido, Cárcamo criticó la gestión de la Corporación Municipal de Punta Arenas y planteó la necesidad de revisar su modelo de funcionamiento.

“Yo, yo quiero volver a manifestar que nadie está en contra en este Consejo Municipal de los programas que se están implementando y las cosas que se han hecho, pero hay que reconocer que el trabajo de fiscalización tiene que ver con esto. También si te ocultan información es porque algo está pasando”, expresó.

Valoró participación en elecciones internas del Frente Amplio

Finalmente, el concejal se refirió al proceso interno desarrollado durante el fin de semana por el Frente Amplio, destacando la participación de militantes en la elección de las nuevas directivas regionales y representantes partidarios.

“Yo estoy muy contento con la directiva que va a dirigir en nuestra región, en los caminos de Del Frente Amplio, que es una lista que es bastante con mixtura, con capacidad también de trabajo. Sobre todo técnico territorial y político”, manifestó.

Cárcamo valoró el proceso como un ejercicio democrático y sostuvo que el partido buscará reposicionarse como una alternativa dentro del escenario político.

“Creo que se hizo un ejercicio democrático bastante positivo y lo veíamos también en las imágenes que salieron en los distintos medios de televisión de manera directa el día de ayer, donde efectivamente hubo una competencia muy fraterna, posicionando también la idea. Cierto que tenemos. De desde la izquierda progresista, pero quiero decir que estamos bastante contentos y obviamente esperanzados para para volver a ser una opción y un referente para la distinto espacio de las ciudadanía”, concluyó.





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