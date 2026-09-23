23 de septiembre de 2026
CAJITA VIAJERA: 40 LIBROS LLEGAN A FAE PUERTO NATALES EN CONVENIO DE PRÉSTAMO CON BIBLIOTECA MUNICIPAL
La "Cajita Viajera" es una forma especial de préstamo bibliotecario destinado a promover la lectura en la población y reforzar los lazos comunitarios de instituciones sociales.
El 21 de septiembre, la Biblioteca Municipal de Puerto Natales firmó un convenio de préstamo con el Programa Familias de Acogida de Puerto Natales, facilitando 40 libros para incentivar la lectura de los niños, niñas y adolescentes del programa.
La "Cajita Viajera" es una forma especial de préstamo bibliotecario destinado a promover la lectura en la población y reforzar los lazos comunitarios de instituciones sociales. Tiene una duración de un mes, con posibilidad de renovación, cuyos libros pueden ser llevados por los niños y jóvenes a sus domicilios y ser devueltos a FAE Puerto Natales.
Entre los libros se encuentran: Gabriela la Poeta Viajera de Alejandra Toro, Cuando el Sol se Aburrió de Trabajar de Gloria Alegría, Niños Poetas de Florencia Martínez, Luna: para niños y niñas de José Maza y El Universo según Carlota de Teresa Paneque.
En esta oportunidad, hizo entrega de la Caja Viajera, el bibliotecario Arnaldo Montenegro Camus y la Gestora cultural y docente, Fernanda Romero Rogel y los libros fueron recepcionados por la periodista del FAE Puerto Natales, Antonia Aguilante.
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Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.
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