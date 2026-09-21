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21 de septiembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ POSITIVO BALANCE TRAS FIESTAS PATRIAS

Seguridad, salud, cementerio, medio ambiente, tránsito y alumbrado público mantuvieron operativos y reforzados sus dispositivos durante el fin de semana largo.

BL 1
Un balance positivo realizó la Municipalidad de Punta Arenas respecto del despliegue desarrollado durante las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, período en el que los distintos equipos municipales y de la salud municipal reforzaron sus servicios para responder a las necesidades de la comunidad y atender eventuales emergencias.
 
"Creo que es una muy buena noticia en temas de seguridad. 83 fueron los procedimientos que hubo que acudir, lo más complicado y grave fueron la primera noche, del jueves para el viernes, con los dos autos volcados. Y también nos encontramos con algunos temas que se repiten, los ruidos molestos y también retiro de vehículos, incorporando a una persona que se controló en el Cerro La Cruz y que contaba con órdenes que no habían sido ejecutadas justamente por tres delitos anteriores, que, por supuesto, fue tomada por Carabineros. Por tanto, en lo que es seguridad, creo que fue bastante tranquilo, salvo estos accidentes", relató el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
 
Junto con lo anterior, el jefe comunal, agradeció a los funcionarios que mantuvieron operativos los servicios municipales durante las 24 horas durante estas fiestas, además, informó que "Nuestro cementerio tuvo también bastante movimiento, 6.000 personas fueron las que visitaron durante estos días a sus deudos. Hubo también ocho funerales, tres cremaciones, y por parte de alumbrado no hubo ningún tipo de emergencia, tampoco con semáforos".
La red de Atención Primaria de Salud (APS) municipal mantuvo un despliegue reforzado durante el fin de semana largo. En total, se registraron 720 atenciones, alcanzando una resolutividad del 99,7%, con dos derivaciones al Hospital Clínico de Magallanes, de acuerdo con el balance entregado por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).
El jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, señaló que el comportamiento de la demanda se mantuvo dentro de los rangos esperados para un fin de semana largo, con un incremento principalmente durante la jornada del viernes, agregando que en "el último monitoreo que hicimos, siguen siendo en mayor cuantía las consultas respiratorias frente al tema digestivo".
Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, destacó que uno de los principales aspectos es que no se registraron víctimas fatales durante las celebraciones. "Hubo riñas en las que también hubo algunas personas lesionadas, pero finalmente lo que queda es que ninguna de ellas de gravedad. Ahora, partimos las celebraciones con unos accidentes de tránsito bien connotados que fueron dos vehículos que se volcaron en distintos puntos de la ciudad, uno en Enrique Abello y el otro en Calle Mexicana con Magallanes, pero afortunadamente sin víctimas".
Entre otros números, el director agregó que asistieron a 22 llamados por ruidos molestos, retiraron nueve vehículos de circulación y lograron la detención de siete personas.
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