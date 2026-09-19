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19 de septiembre de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES INFORMA SALIDA NO AUTORIZADA DE PACIENTE DESDE LA UNIDAD DE EMERGENCIA

El establecimiento señaló que activó los protocolos correspondientes y que el paciente se encuentra actualmente acompañado por sus familiares.

hospital

El Hospital Clínico de Magallanes informó que durante este sábado tomó conocimiento de la salida no autorizada de un paciente que se encontraba en atención en la Unidad de Emergencia del establecimiento.

Según comunicó el hospital, una vez conocido el hecho se activaron los protocolos institucionales correspondientes y se realizaron las acciones establecidas para este tipo de situaciones, entre ellas el contacto y comunicación con los familiares del paciente.

El paciente permanecía desde el viernes en la Unidad de Emergencia, donde se encontraba en atención y observación clínica de acuerdo con el motivo de su ingreso. Desde el establecimiento se realizaron gestiones para favorecer su retorno al hospital y dar continuidad a su atención.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Hospital Clínico de Magallanes, el paciente se encuentra actualmente acompañado por sus familiares. El establecimiento señaló además que continúa plenamente operativo durante este periodo de Fiestas Patrias, con sus equipos de salud funcionando en todas sus unidades.


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HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES ABORDA ANTECEDENTES SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES EN DIÁLISIS

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