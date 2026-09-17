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17 de septiembre de 2026

RICARDO VENEGAS DESTACA LOS 60 AÑOS DE QUILAPAYÚN Y ANTICIPA CONCIERTO EN PUNTA ARENAS

Almorzando con Checho

quilapayun

En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria, Quilapayún se prepara para regresar a Punta Arenas con un concierto programado para este sábado 26 de septiembre en el gimnasio de la Confederación Deportiva. Así lo dio a conocer esta tarde en el programa “Almorzando con Checho”, de Polar Comunicaciones, el integrante de la agrupación Ricardo Venegas, quien adelantó que la presentación tendrá como uno de sus principales momentos la interpretación de la Cantata Santa María de Iquique, obra que el conjunto presentará por primera vez en la ciudad. La actual formación que llegará a Magallanes contempla a cinco integrantes de Quilapayún, junto a músicos invitados y la participación de la chelista Valentina del Canto.

Venegas repasó parte de la historia de una agrupación fundada en 1965, destacando la continuidad de sus integrantes y la incorporación de nuevas generaciones, además de la influencia que tuvo Víctor Jara en los primeros años del conjunto, particularmente en el trabajo escénico y la expresión corporal. Para la Cantata Santa María de Iquique, Quilapayún recuperó además el relato original de Héctor Duvauchelle, material que pudo ser conservado gracias a una copia que permaneció en manos de una persona cercana a la producción de la obra y que posteriormente fue restaurada mediante tecnología. La agrupación ha desarrollado una extensa discografía y continúa creando nuevo material, combinando sus composiciones más recientes con canciones que forman parte de su trayectoria.

Durante la conversación, Ricardo Venegas también destacó la respuesta del público durante la gira nacional y la emoción que genera que los asistentes acompañen algunas de las canciones más reconocidas del repertorio. La presentación en Punta Arenas forma parte de una agenda que posteriormente llevará a Quilapayún hasta Arica, extendiendo la celebración de sus seis décadas de trayectoria por distintos puntos del país. Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Passline, mientras que desde la organización señalaron que quedan pocas localidades.


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