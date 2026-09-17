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17 de septiembre de 2026

AUTORIDADES REFUERZAN ACCIONES PREVENTIVAS EN PUERTO WILLIAMS PREVIO A FIESTAS PATRIAS

Los operativos contemplaron controles de tránsito, fiscalización a locales con venta de alcohol y un llamado al autocuidado dirigido a pescadores artesanales.

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Con el objetivo de promover celebraciones seguras durante Fiestas Patrias, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena se sumó a dos acciones preventivas en Puerto Williams: un control de tránsito junto a Carabineros y una campaña de autocuidado para pescadores artesanales, que, además de dichas instituciones, contó con la participación de Policía Marítima y Seguridad Municipal de Cabo de Hornos. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la continuidad de los operativos y la importancia de la responsabilidad individual durante estas celebraciones. "Esta semana hemos estado reforzando los llamados al autocuidado y a la precaución, sobre todo si se va a consumir alcohol. Queremos tener una fiesta lo más tranquila posible, sin hechos que lamentar en Puerto Williams", manifestó el delegado Moncada. 

El trabajo preventivo también consideró visitas a establecimientos comerciales, con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa y la colaboración de los locatarios en el desarrollo seguro de las festividades. 
Asimismo, autoridades y representantes de la Delegación Antártica Chilena, Policía Marítima, Carabineros y Seguridad Municipal de Cabo de Hornos realizaron una actividad en la Caleta de Pescadores de Puerto Williams, orientada a entregar recomendaciones de seguridad a los pescadores artesanales. 

Durante la jornada se abordaron medidas relacionadas con la prevención de accidentes y emergencias, el consumo responsable de alcohol, la seguridad en el borde costero y la manipulación adecuada de alimentos.  

El jefe de la División de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams, cabo primero litoral Fernando Matamala Fuentealba, explicó que los patrullajes preventivos se mantendrán durante la semana. "Vamos a estar constantemente efectuando patrullajes en toda nuestra jurisdicción, el borde costero y los muelles de pescadores, para disuadir cualquier tipo de ilícito y actuar rápidamente ante cualquier emergencia", indicó. 

A su vez, realizó un llamado a la comunidad pesquera a mantener conductas responsables y recordó que, ante cualquier emergencia marítima, se puede contactar al número 137. 

Desde Carabineros, el comisario subrogante de la IV Comisaría de Puerto Williams, capitán Manuel Roa Ojeda, enfatizó el carácter colaborativo de las medidas de seguridad. "Queremos invitar a la comunidad, a los trabajadores y a los turistas a que disfruten de estas fiestas, lo pasen bien en familia y con sus amigos, pero sobre todo con responsabilidad, mesura y prudencia", sostuvo. 

El oficial agregó que durante estas fechas se desarrollarán controles y fiscalizaciones a locales de alcohol, establecimientos comerciales y conductores, verificando el cumplimiento de la Ley de Alcoholes y la Ley de Tránsito. 

Por su parte, el inspector municipal de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Rodrigo Fuentes, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y las labores de prevención que se desplegarán durante la semana. "Como Municipalidad y como inspectores municipales, vamos a realizar labores en conjunto con Carabineros y la Armada de Chile, enfocadas en la prevención del consumo de alcohol y drogas, para que la comunidad tenga una linda fiesta y no tengamos nada que lamentar", afirmó. 

Las instituciones reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y adoptar medidas de autocuidado para contribuir a unas Fiestas Patrias seguras en la Provincia Antártica Chilena.
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"TRADICIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES: JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN LAS FIESTAS PATRIAS"

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