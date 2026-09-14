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14 de septiembre de 2026

CARABINEROS DETIENE A SUJETO QUE PORTABA ARMA DE FUEGO Y LE INCAUTA PISTOLA CALIBRE .22 CON CUATRO MUNICIONES EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento permitió retirar de circulación el arma y las municiones, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar las circunstancias en que el sujeto mantenía el armamento.

pistola13092026

Durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concretó la detención de un sujeto que habría sido sorprendido portando un arma de fuego en el sector de calle Chilote Díaz con Rancagua.

El procedimiento se inició luego de que la Central de Comunicaciones alertara a los funcionarios policiales sobre la presencia de un individuo que, de acuerdo con la denuncia recibida, aparentemente portaba un arma de fuego.

Al arribar Carabineros al lugar, el sujeto advirtió la presencia policial y emprendió la fuga. En medio de su huida, arrojó bajo un vehículo que se encontraba estacionado un arma de fuego tipo pistola.

La rápida acción del personal policial permitió concretar la detención del individuo, quien posteriormente fue puesto a disposición de la justicia para continuar con el procedimiento correspondiente.

En el operativo, Carabineros logró recuperar e incautar una pistola calibre .22, la que se encontraba apta para el disparo, además de cuatro municiones.

El procedimiento permitió retirar de circulación el arma y las municiones, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar las circunstancias en que el sujeto mantenía el armamento.

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