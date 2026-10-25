CARABINEROS REALIZÓ FISCALIZACIONES A VEHÍCULOS Y LOCALES NOCTURNOS EN PUNTA ARENAS

La Prefectura de Carabineros de Magallanes desplegó personal uniformado de distintas especialidades durante la noche del sábado, en el marco del servicio Ronda Impacto. El operativo se concentró en el sector céntrico de Punta Arenas, con énfasis en la fiscalización de vehículos tuning y locales destinados a la realización de fiestas clandestinas.

De acuerdo con el balance policial, se realizaron 95 controles vehiculares y seis fiscalizaciones a locales de alcoholes. Además, el procedimiento dejó cinco infracciones al tránsito y dos retiros de vehículos de circulación.

El despliegue formó parte de las acciones de fiscalización efectuadas por Carabineros durante la jornada nocturna en la capital regional.

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