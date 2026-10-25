25 de octubre de 2026
CARABINEROS REALIZÓ FISCALIZACIONES A VEHÍCULOS Y LOCALES NOCTURNOS EN PUNTA ARENAS
El operativo Ronda Impacto se desplegó durante la noche del sábado 24 de octubre en el sector céntrico de la ciudad e incluyó controles vehiculares, fiscalizaciones a locales de alcoholes e infracciones de tránsito.
La Prefectura de Carabineros de Magallanes desplegó personal uniformado de distintas especialidades durante la noche del sábado, en el marco del servicio Ronda Impacto. El operativo se concentró en el sector céntrico de Punta Arenas, con énfasis en la fiscalización de vehículos tuning y locales destinados a la realización de fiestas clandestinas.
De acuerdo con el balance policial, se realizaron 95 controles vehiculares y seis fiscalizaciones a locales de alcoholes. Además, el procedimiento dejó cinco infracciones al tránsito y dos retiros de vehículos de circulación.
El despliegue formó parte de las acciones de fiscalización efectuadas por Carabineros durante la jornada nocturna en la capital regional.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.