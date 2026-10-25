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25 de octubre de 2026

MAGALLANES DISPONDRÁ DE MÁS DE 1.300 CUPOS EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA 2027

​El proceso de postulación a la red pública de Educación Parvularia comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Las familias pueden revisar las alternativas de JUNJI, Fundación Integra y los establecimientos de los Servicios Locales de Educación Pública.

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La Región de Magallanes se sumó a la campaña nacional “Todos al Jardín”, que promueve el acceso a la Educación Parvularia y la matrícula de niñas y niños en salas cuna y jardines infantiles para el año 2027. El proceso de postulación comenzó el 19 de octubre y finalizará el 27 de noviembre de 2026.

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz, llamó a las familias a informarse sobre la oferta disponible y postular dentro del plazo establecido. La región cuenta con más de 1.300 cupos para el próximo año, mientras que actualmente registra 3.126 matrículas en establecimientos de JUNJI, Fundación Integra y SLEP Magallanes.

La directora subrogante de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas, informó que la institución tiene capacidad para atender a 2.589 niñas y niños en establecimientos y programas de Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Hornos. En tanto, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, señaló que cuentan con 500 cupos para 2027 en salas cuna y jardines infantiles de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

La campaña “Todos al Jardín”, impulsada por la Subsecretaría de Educación Parvularia, busca fortalecer la matrícula y la asistencia regular, destacando el aporte de la educación inicial al aprendizaje, la socialización y el desarrollo integral durante los primeros años de vida. El seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, sostuvo que ampliar el acceso permite generar nuevas oportunidades para las familias de la región.

Las postulaciones para JUNJI y los establecimientos de los Servicios Locales de Educación Pública, incluidos los jardines infantiles VTF, se pueden realizar a través de www.todosaljardin.cl, según la modalidad habilitada para cada recinto. Para Fundación Integra, el proceso está disponible en www.integra.cl. Según el calendario informado, las primeras asignaciones de cupos se publicarán el 11 de diciembre y una segunda asignación se dará a conocer el 16 de diciembre.


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ENTREGAN LIBROS SOBRE HISTORIA ANTÁRTICA A 21 COMUNIDADES EDUCATIVAS DE MAGALLANES

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