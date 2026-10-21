DELEGADA PRESIDENCIAL ERICKA FARÍAS ABORDA DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, CRECIMIENTO DE LA SALMONICULTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES

En el marco de la conmemoración del Día de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó los principales desafíos económicos, productivos y de infraestructura que enfrenta el territorio.

Durante la conversación, la autoridad destacó la importancia histórica del estrecho de Magallanes, la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria, las oportunidades de crecimiento de la industria salmonicultora y el papel que pueden desempeñar las empresas y los emprendedores locales en el desarrollo regional. Asimismo, se refirió al tercer encuentro binacional de lideresas, a los avances en materia de conectividad y al potencial de la región para incrementar su actividad aérea.

Día de la Región: historia, identidad y proyección internacional

Al inicio de la entrevista, Ericka Farías se refirió al significado del 21 de octubre como una fecha para reflexionar sobre la historia, la identidad y el futuro de Magallanes, poniendo énfasis en la importancia estratégica del estrecho que lleva el nombre de la región.

La delegada sostuvo que esta conmemoración permite reconocer el papel que ha desempeñado el territorio en la historia de Chile y su relevancia para la navegación internacional, además de proyectar los desafíos que enfrenta la zona austral en materia de desarrollo y apertura comercial.

En su reflexión, la autoridad recordó la expedición de Hernando de Magallanes y el descubrimiento del estrecho en 1520, acontecimiento que marcó un hito para la navegación y la proyección internacional de este territorio.

“Entonces, este hito nos hace rememorar, nos hace pensar en las costumbres, las tradiciones, en qué queremos para la región, también en la relevancia de nuestro estrecho de Magallanes. Es un paso sumamente importante no solamente para nosotros como país, sino que para todo el mundo”, señaló.

Farías también planteó que el escenario internacional abre una oportunidad para fortalecer la posición estratégica de Magallanes, considerando los desafíos que enfrenta el comercio marítimo mundial y la importancia de contar con infraestructura que permita aprovechar las ventajas geográficas de la zona.

Infraestructura portuaria: una necesidad para el crecimiento regional

Uno de los principales temas de la entrevista fue la necesidad de avanzar en infraestructura portuaria y logística, una demanda histórica de Magallanes que, según la delegada presidencial, resulta fundamental para ampliar las posibilidades de desarrollo turístico, productivo y comercial.

La autoridad reconoció que la infraestructura disponible todavía resulta insuficiente para responder a las necesidades de crecimiento de la región y sostuvo que es necesario evaluar distintas alternativas para mejorar las instalaciones existentes y concretar nuevos proyectos.

“Sí, mira, la infraestructura siempre ha estado presente. O sea, nosotros somos grandes deudores de un puerto como Estado, que no solamente anhela nuestro gobierno, probablemente establecer o habilitar las condiciones para que exista infraestructura portuaria relevante en la región”, afirmó.

En esa línea, mencionó iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura portuaria y destacó la importancia de evaluar la colaboración entre el sector público y el privado para avanzar en proyectos de largo plazo.

“Creo que todavía hace falta, si bien hace muchos años que estamos discutiendo, yo creo que desde chica siempre varios políticos, gobernantes de la época, dicen ‘puerto para Magallanes’ y todo. Y creo que hay que ser bien hábiles en construir esto, ver cómo podemos hacer alianzas también con el mundo privado para ver si el día de mañana podemos construir y concretar el puerto, al menos dejarlo cimentado”, manifestó.

La delegada agregó que el desafío no necesariamente pasa por una única solución, sino también por identificar lugares donde sea posible ampliar o mejorar la infraestructura disponible, incluyendo los muelles existentes y otros proyectos que puedan contribuir al desarrollo logístico.

“Entonces creo que tenemos que revisar, tenemos que mirar nuestra infraestructura, tenemos que ver cómo la podemos potenciar y para nosotros el mar es fundamental para nosotros. El estrecho de Magallanes es algo que nos hace ser región”, sostuvo.

Sus declaraciones se enmarcan en el debate sobre la necesidad de contar con instalaciones portuarias adecuadas para responder a las demandas de sectores como el turismo, el transporte marítimo, la salmonicultura y las actividades logísticas vinculadas a la posición estratégica de Magallanes.

Encuentro binacional de lideresas: experiencias y desafíos para la participación femenina

Durante la entrevista, Farías también realizó un balance del tercer encuentro binacional de lideresas, instancia que reunió a mujeres chilenas y argentinas de distintos ámbitos laborales, sociales y políticos.

La autoridad destacó que el encuentro permitió compartir experiencias personales y profesionales, conocer las dificultades que enfrentan las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres y reflexionar sobre las medidas que pueden contribuir a fortalecer sus oportunidades de participación.

Según explicó, la diversidad de las participantes permitió abordar realidades que van desde la política y el trabajo institucional hasta labores cotidianas, con historias que comparten desafíos relacionados con el esfuerzo personal, la familia y la búsqueda de reconocimiento.

“Entonces pudimos escuchar la experiencia y al final del día todas son similares. Es una historia de esfuerzo detrás, en la familia”, comentó.

La delegada recordó también el testimonio de una trabajadora vinculada a la recolección de residuos, quien relató las dificultades que enfrentó al incorporarse a un espacio laboral donde inicialmente no era tomada en cuenta por sus compañeros.

Para Farías, estas experiencias permiten comprender que las barreras para las mujeres no se limitan a un sector específico, sino que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad.

“La verdad es que se trató de un encuentro más que político, un encuentro como de experiencias humanas que te van sirviendo también para ver dónde tienes que poner los focos como Estado, dónde podemos poner nosotros más ayuda para potenciar también los liderazgos femeninos, que es algo que todavía estamos al debe”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que todavía existen dificultades para alcanzar una participación efectiva y que las responsabilidades familiares pueden representar una barrera adicional para quienes buscan desarrollarse profesionalmente o asumir posiciones de liderazgo.

El encuentro también permitió fortalecer el intercambio entre representantes de ambos países y abrir posibilidades para futuras instancias de colaboración entre mujeres de la región y de distintas provincias argentinas.

Salmonicultura: oportunidades de inversión, empleo y desarrollo de proveedores regionales

Otro de los temas abordados fue el potencial de la salmonicultura en Magallanes, a propósito de la realización de AquaSur 2026, encuentro que reúne a empresas, proveedores y representantes del sector acuícola.

La delegada presidencial valoró la instancia y señaló que la región dispone de condiciones para ampliar su participación en esta actividad, lo que podría traducirse en mayores inversiones, empleo y exportaciones.

“Creo que fue una buena jornada, yo no alcancé a estar toda porque tenía otras actividades, pero, sin embargo, de lo que puedo apreciar había un buen ambiente y los paneles estaban muy buenos, muy potentes. Creo que esa instancia sirve justamente para ir mirando y después ya ir concretando, no solamente desde el punto de vista público, sino que también lo que necesita el privado”, señaló.

Farías explicó que el Gobierno ha impulsado medidas destinadas a avanzar en materias administrativas vinculadas a la actividad, entre ellas el refuerzo de los equipos profesionales encargados de elaborar informes de uso consuetudinario, uno de los procesos que, según indicó, mantenía pendientes desde hace varios años.

La autoridad manifestó que la meta es avanzar en ese trabajo durante el período de Gobierno y que el fortalecimiento de los equipos permitiría acortar los plazos previstos inicialmente.

“Ese informe se esperaba que estuviera listo, creo que tres años más, y ahora va a tener obviamente un proceso que va a habilitar”, indicó, al referirse al refuerzo realizado para avanzar en su elaboración.

Asimismo, destacó la aprobación de una norma relacionada con la actividad salmonicultora en el marco del proyecto de reconstrucción, señalando que estas medidas forman parte de los avances que se buscan impulsar para favorecer el desarrollo productivo regional.

No obstante, reconoció que todavía existen desafíos y planteó que Magallanes puede fortalecer su posición en el mercado internacional del salmón, especialmente por las condiciones productivas que atribuye a la zona.

“Creo que nosotros podemos ser líderes mundiales en exportación de salmones; acá hoy día en Noruega lidera la cifra, pero creo que nosotros desde Magallanes podemos contribuir con la industria y las principales fuentes son Natales y Río Verde, que tienen un tremendo potencial”, afirmó.

La delegada también destacó que el crecimiento de esta industria debe generar oportunidades para los proveedores y trabajadores locales, de manera que los beneficios de la actividad productiva se reflejen en la economía regional.

Proveedores locales y formación de capital humano

En relación con el desarrollo de la salmonicultura, Farías planteó que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer la relación entre las empresas, los proveedores regionales, las instituciones de educación superior y los centros de formación técnica.

La autoridad señaló que la expansión de las actividades productivas puede convertirse en una oportunidad para retener capital humano en Magallanes, siempre que exista una articulación que permita formar trabajadores y profesionales de acuerdo con las necesidades de las empresas.

“Creo que todas las industrias que hemos tenido en nuestra región o las que se están tratando de instalar pueden generar ese efecto de retener capital humano y también interactuar, por ejemplo, con las casas de estudio, con los centros de formación técnica. Creo que eso es algo que sí o sí debiesen hacer las empresas”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que los proyectos productivos deben considerar su relación con las comunidades donde se instalan, tanto desde el cumplimiento de las normas medioambientales como desde su contribución a la calidad de vida y al desarrollo económico local.

“Recordemos que hoy día los proyectos no son como antes, tal vez como por ejemplo cuando se instaló INAP en esos años, sino que tiene que tener una habilitación social y se ha hablado mucho de eso, de cómo los proyectos de desarrollo, como los proyectos que se instalan en una región, contribuyen y, en cierto sentido, se funden con esa comunidad”, explicó.

Farías agregó que este vínculo debe considerar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor, además de promover oportunidades de capacitación y empleo para los habitantes de la región.

Como ejemplo, mencionó iniciativas de acercamiento de la industria salmonicultora con la comunidad y el mundo académico, entre ellas actividades abiertas al público y visitas que permiten conocer cómo funciona el sector.

La delegada sostuvo que el desafío consiste en profundizar esas relaciones y avanzar hacia una colaboración entre el Estado, las empresas y los emprendedores, de manera que el desarrollo productivo tenga efectos concretos en el territorio.

Planta de combustible para aeronaves y proyección del transporte aéreo

Durante el tramo final de la conversación, la autoridad se refirió al lanzamiento y puesta en marcha de una planta de abastecimiento de combustible para aeronaves, iniciativa que calificó como un hito relevante para la infraestructura regional.

Farías indicó que esta instalación se suma a las condiciones que Magallanes necesita fortalecer para responder a un escenario de crecimiento del tráfico aéreo y de mayor conectividad entre las distintas localidades.

“Creo que fue un importante hito y, como te digo, se suma la infraestructura aérea que nosotros debiésemos tener en la región y que estamos mirando hacia un futuro donde existan cada día más vuelos, no solamente en Natales, como ha crecido exponencialmente, sino que en Williams y también en Punta Arenas”, expresó.

La delegada vinculó este avance con las posibilidades de ampliar los servicios aéreos en la región y consolidar las conexiones hacia distintos destinos, en un contexto donde la infraestructura cumple un papel importante para facilitar el transporte de personas y el desarrollo de actividades económicas.

El fortalecimiento de las instalaciones aeroportuarias, junto con las mejoras en infraestructura portuaria y conectividad terrestre, forma parte de los desafíos que la autoridad identificó para potenciar las condiciones de desarrollo de Magallanes.

Conmemoración regional y actividades en las comunas

Al finalizar la entrevista en Buenos Días Región, Ericka Farías invitó a la comunidad a participar en las actividades vinculadas al Día de la Región y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el significado histórico de esta fecha.

La autoridad también adelantó que se contemplaban actividades y ceremonias, además de una sesión del Consejo Regional en la comuna de San Gregorio.

Sobre esta última localidad, señaló que se trata de un territorio con necesidades, pero también con oportunidades de desarrollo, especialmente por sus características turísticas y su ubicación fronteriza.

“Y también en ese encuentro de mujeres líderes estuve con varias concejalas, donde es una comuna que tiene grandes necesidades y que tiene mucho potencial en distintas materias, tanto por lo turístico y por lo limítrofe”, comentó.

De esta manera, la delegada presidencial cerró su participación destacando la importancia de continuar impulsando iniciativas que permitan aprovechar las oportunidades de Magallanes, fortalecer la infraestructura y generar condiciones para un crecimiento que involucre tanto a los sectores productivos como a las comunidades locales.

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