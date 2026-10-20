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20 de octubre de 2026

DIPUTADO BIANCHI PRESENTA REFORMA CONSTITUCIONAL "FONDOS PROTEGIDOS" QUE ESTABLECE UN SEGURO ANTE EVENTUALES PÉRDIDAS EN LOS AHORROS DE LOS COTIZANTES, CON CARGO A LAS AFP

Esta iniciativa se suma a otra que ya había presentado la Bancada en el año 2022, para evitar el reparto de utilidades de las AFP en caso de pérdidas.

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​El diputado magallánico, Carlos Bianchi, junto a la Bancada de Diputadas y Diputados del PPD e Independientes, presentó una reforma constitucional denominada "fondos protegidos" que establece que "las entidades que administren fondos previsionales deberán resguardar la integridad del ahorro proveniente de las cotizaciones obligatorias, mediante la contratación de uno o más seguros que cubran las pérdidas, en el caso de que la rentabilidad de los fondos de pensiones bajo su administración haya sido negativa. Dicho seguro será de cargo de la entidad, no pudiendo ser traspasado su costo, en forma alguna, al afiliado del sistema”.

Esta iniciativa se suma a otra que presentó la bancada el año 2022 que señala que mientras las AFP tengan pérdidas, los accionistas y los dueños de las AFP no pueden retirar utilidades.

"¿No les llama la atención que mientras los accionistas y dueños de las AFP reciben utilidades por más de 328 mil millones, las chilenas y chilenos tienen pérdidas de 7.700 millones de dólares?. Esta injusticia, este abuso, es del todo inaceptable. Esta Bancada tiene dos proyectos de ley en la línea de no permitir más estos groseros abusos por parte de las AFP. Al país le llama poderosamente la atención que siete empresas distintas, siete AFPs, hayan ido al casino y apostado a la misma fórmula. El Estado, a través del Banco Central, a través de la Superintendencia de Pensiones, advirtió ¿Y qué hicieron las AFP? No recoger esta advertencia. Por lo tanto, aquí el Estado no puede quedar ajeno a esta responsabilidad", afirmó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.

Por su parte, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, señaló que "no es posible que hasta el día de hoy, no hayan rodado cabezas por parte de los directorios y gerentes de las administradoras que llevaron a este verdadero caos y escándalo a los fondos de pensiones de miles y cientos de miles de chilenos. No es posible tampoco sostener y aceptar este absurdo del presidente de la Administradora de Fondo de Pensiones, quien ha señalado con total desparpajo que la solución a esto es que los jubilados posterguen su jubilación. Nosotros no solamente estamos impulsando estos proyectos de ley, sino que también una comisión investigadora para establecer las responsabilidades de los organismos involucrados en esta grave situación".

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