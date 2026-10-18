CAMINO DE ROSAS REUNIÓ MODA Y TESTIMONIOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

El pasado 11 de octubre se realizó la séptima edición de Camino de Rosas, iniciativa organizada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral junto a Catwalk Patagonia. La gala tuvo lugar en el Hotel Casino Dreams y reunió a la comunidad en torno a la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino.

Bajo el lema “Por quienes viven con, a través o más allá del cáncer”, la actividad combinó una pasarela de moda con testimonios de mujeres diagnosticadas con estas enfermedades y de quienes las han superado. Sus experiencias destacaron la importancia del diagnóstico precoz, el apoyo familiar y el acompañamiento durante los tratamientos.

La jornada también puso en valor el diseño regional y nacional, con la participación de los creadores magallánicos Camila Pontikas y Mauro Barrientos, además de Lennin Villarroel, Alejandra Grez y las propuestas de Luxury & Design. El desfile comenzó con la participación de niñas del curso de modelaje Catwalk Patagonia Kids, quienes entregaron rosas al público como símbolo de cariño, esperanza y solidaridad.

La gala incluyó degustaciones de Ukus Dragnic, Monnier y Quesería Austral, además de espacios para emprendimientos locales como Aromas de Encanto, Chic Boutique y D Mi Sangre. La producción logística estuvo a cargo de Chic Eventos, mientras que Catwalk Patagonia coordinó la preparación del desfile.

Desde el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral agradecieron al Hotel Casino Dreams y a las empresas, auspiciadores, colaboradores, diseñadores, modelos y equipos que hicieron posible la actividad. Con esta séptima edición, Camino de Rosas busca mantener la moda como una plataforma de sensibilización y encuentro comunitario, reforzando el llamado a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de las personas que viven con cáncer.

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