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18 de octubre de 2026

CAMINO DE ROSAS REUNIÓ MODA Y TESTIMONIOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

​La séptima edición de la gala, realizada en Punta Arenas, reunió a diseñadores, modelos, emprendedores y mujeres que compartieron sus experiencias con el cáncer de mama y cervicouterino.

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El pasado 11 de octubre se realizó la séptima edición de Camino de Rosas, iniciativa organizada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral junto a Catwalk Patagonia. La gala tuvo lugar en el Hotel Casino Dreams y reunió a la comunidad en torno a la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino.

Bajo el lema “Por quienes viven con, a través o más allá del cáncer”, la actividad combinó una pasarela de moda con testimonios de mujeres diagnosticadas con estas enfermedades y de quienes las han superado. Sus experiencias destacaron la importancia del diagnóstico precoz, el apoyo familiar y el acompañamiento durante los tratamientos.

La jornada también puso en valor el diseño regional y nacional, con la participación de los creadores magallánicos Camila Pontikas y Mauro Barrientos, además de Lennin Villarroel, Alejandra Grez y las propuestas de Luxury & Design. El desfile comenzó con la participación de niñas del curso de modelaje Catwalk Patagonia Kids, quienes entregaron rosas al público como símbolo de cariño, esperanza y solidaridad.

La gala incluyó degustaciones de Ukus Dragnic, Monnier y Quesería Austral, además de espacios para emprendimientos locales como Aromas de Encanto, Chic Boutique y D Mi Sangre. La producción logística estuvo a cargo de Chic Eventos, mientras que Catwalk Patagonia coordinó la preparación del desfile.

Desde el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral agradecieron al Hotel Casino Dreams y a las empresas, auspiciadores, colaboradores, diseñadores, modelos y equipos que hicieron posible la actividad. Con esta séptima edición, Camino de Rosas busca mantener la moda como una plataforma de sensibilización y encuentro comunitario, reforzando el llamado a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de las personas que viven con cáncer.


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