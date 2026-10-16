TABSA OBTIENE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE ENERGÍA

Tras un intenso trabajo que se inició en junio de 2025, la empresa certificadora internacional SGS otorgó la Certificación ISO 50.001 a la compañía naviera TABSA. Este importante hito fue reconocido en un acto solemne y privado en que participó el equipo que enfrentó este desafío. Esta certificación busca mejorar la eficiencia energética de la empresa, en línea con los objetivos de la Ley N.º 21.305 sobre Eficiencia Energética y con los esfuerzos nacionales para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Así lo destacó Gustavo Zimmermann, líder del Sistema de Gestión de Energía de TABSA, quien encabezó el proceso de certificación.

La certificación contó con la asesoría de la empresa COPEC EMOAC con quienes se elaboraron las bases del Sistema de Gestión de Energía de TABSA. “Nos prepararon de muy buena manera para la fase de auditoría externa”, comentó Zimmerman destacando que durante el proceso se realizaron diversas inspecciones en terreno abordando cada uno de los puntos normativos de la ISO 50.001.

“La entidad certificadora pudo comprobar que el grado de implementación es el óptimo y por ello obtuvimos la certificación por tres años”, dijo con orgullo el ingeniero agregando que “estos procesos de mejora continua, estas metodologías, requieren un impulso constante”.

Concluida la fase de implementación, TABSA inició ahora una nueva fase centrada en la operación y mantenimiento del Sistema. “Todo lo que dijimos que vamos a hacer, finalmente, tenemos que llevarlo a la práctica y demostrarlo a través de evidencias, reuniones, registros, seguimiento, capacitaciones a bordo de las naves, entre otras acciones”, explicó Zimmermann.

En ese contexto, Cristóbal Kulczewski Larraín, Gerente General de TABSA anunció que la compañía ha considerado inversiones para impulsar esta nueva política de eficiencia energética, que van desde cambios de procedimientos o capacitaciones, a inversiones en equipos, motores y tecnología más eficiente. “Nuestro compromiso y gestión debe validarse con resultados visibles y concretos”, dijo.

Con la certificación ISO 50001 e inversiones proyectadas, TABSA continúa reforzando su compromiso con la eficiencia energética, la mejora continua y la incorporación de tecnologías que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos.