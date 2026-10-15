FINNING ENTREGA FONDOS AL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ PARA MODERNIZAR SU TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Fue una mañana distinta en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas. Este miércoles, entre overoles, herramientas y el aroma que llegaba desde la cocina de los estudiantes de Gastronomía, la comunidad escolar recibió una noticia que los alumnos de Mecánica Automotriz celebraron como propia: su taller contará con un sistema de elevación de vehículos, gracias a los recursos adjudicados en los Fondos Concursables Impacto Positivo 2026 de Finning.

El proyecto, titulado "Aulas Modernas, Estudiantes Preparados", fue impulsado por Gonzalo Mitrovich Carmona, gerente de Finning Punta Arenas, y resultó seleccionado entre las 19 postulaciones presentadas por colaboradores de la compañía en Chile y Argentina. Las iniciativas ganadoras buscan fortalecer la educación, la sustentabilidad, la seguridad y el desarrollo de organizaciones cercanas a las operaciones de la empresa.

A la ceremonia asistieron, además de Mitrovich, Fabio Peláez, vicepresidente de Construcción y Power & Energy Sudamérica de Finning, y Claudio Massardo, director de Equipos, Aftermarket y Red de Servicios. Por parte de la comunidad educativa estuvieron presentes el director del liceo, Manuel Méndez; Rossana Alvarado, representante del Servicio Local de Educación Pública; el docente de la carrera de Mecánica Automotriz, Javier Fuentes, y miembros del equipo directivo del establecimiento.

"Esta iniciativa es parte de la labor de Finning para colaborar en las comunidades donde opera. Fueron cuatro concursos a nivel nacional y, en particular, Punta Arenas tiene el privilegio de lograr uno de estos fondos por tres mil dólares, lo que permitirá mejorar las capacidades del laboratorio de mecánica con un sistema de elevación de autos", explicó Mitrovich. "Estamos muy contentos de poder aportar a la comunidad y, en especial, a la educación, lo cual permite entregar mejores herramientas para que los jóvenes puedan desenvolverse en el ámbito laboral", agregó.

Para el director Manuel Méndez, el aporte tiene un impacto directo en las oportunidades de sus alumnos. "Esto contribuye a la formación de nuestros estudiantes, quienes muchas veces carecen de esta oportunidad, así que estamos muy agradecidos", señaló.

La voz del taller

Los más entusiastas fueron, sin duda, los propios estudiantes. "Hoy supimos de este beneficio y estamos muy contentos, porque nos permitirá aprender mucho mejor", comentó Álvaro Guerrero. Su compañero Diego Andrade coincidió: "Estamos muy agradecidos de la plata para mejorar nuestro taller; nos va a ser de mucha ayuda para seguir mejorando".

Tomás Lagos destacó el valor práctico del nuevo equipamiento: "Estamos muy agradecidos de haber recibido esta ayuda, que nos va a facilitar aprender cosas más prácticas sobre los autos. Damos las gracias por todo esto". Ronald Mosquera, en tanto, lo vinculó con su futuro profesional: "Esta ayuda nos va a permitir especializarnos un poco más y tener lo que nos hace falta para trabajar mejor".

El profesor Javier Fuentes cerró las intervenciones con un agradecimiento a la empresa. "Quiero agradecer a Finning por esta ayuda. Gracias a esto vamos a poder tener innovación en nuestro taller, con los recursos que vamos a recibir", afirmó.

Tras la ceremonia, que incluyó una muestra preparada por los estudiantes de Gastronomía, los representantes de Finning recorrieron el taller de Mecánica Automotriz, donde conocieron de cerca el trabajo diario de los alumnos y escucharon sus experiencias en el espacio que pronto sumará su nueva herramienta.