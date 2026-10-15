DMC EMITE AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS EN MAGALLANES: TERMÓMETROS PODRÍAN ALCANZAR LOS 21°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a la Región de Magallanes durante este jueves 15 y viernes 16 de octubre, con máximas que podrían alcanzar los 21°C en algunos sectores.

De acuerdo con el aviso meteorológico A552/2026, emitido el martes 13 de octubre, el fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de altas presiones, que favorecerá el aumento de las temperaturas en la zona austral del país.

El organismo detalló que las condiciones se presentarán desde la tarde de este jueves hasta la tarde del viernes, afectando principalmente a los sectores de la Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.

En ambas zonas se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 21°C, tanto para la jornada del jueves como para el viernes, según las estimaciones de la DMC.

El aviso meteorológico contempla un periodo de dos jornadas con temperaturas elevadas para los sectores señalados de Magallanes, sin incluir otras zonas de la región en el reporte oficial.

Fuente: latercera.com



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