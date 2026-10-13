13 de octubre de 2026
AUTORIDADES DE PUERTO WILLIAMS RETOMAN ENCUENTROS CON RESIDENTES CHILENOS EN USHUAIA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN AUSTRAL
La reunión se desarrolló en el Consulado de Chile en la ciudad argentina, en el marco de las actividades previas al 142° aniversario de Ushuaia. La instancia permitió recuperar una tradición de intercambio entre ambas comunidades que se había interrumpido durante la pandemia.
Con el propósito de fortalecer los vínculos históricos entre las comunidades de Puerto Williams y Ushuaia, autoridades de la Provincia Antártica Chilena sostuvieron un encuentro con representantes del Consulado de Chile y de la Asociación de Residentes Chilenos "Gabriela Mistral", en dependencias de la sede diplomática nacional ubicada en la ciudad argentina.
La reunión contó con la participación del delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el cónsul de Chile en Ushuaia, Rodrigo Toledo Bastidas; integrantes de la mencionada agrupación encabezada por su presidente, Félix Vallejos Grenier, además de las seis concejalas de la Municipalidad de Cabo de Hornos junto a personal de la Delegación Antártica Chilena y dicho municipio.
La instancia se realizó como parte de las actividades previas a la conmemoración del 142° aniversario de Ushuaia, que se celebra este lunes 12 de octubre, y marcó el retorno de los encuentros presenciales con una delegación amplia de Puerto Williams, una tradición que se mantenía antes de la pandemia y que permitía estrechar los lazos entre ambas localidades australes.
"Siempre es grato poder encontrarse con estos compatriotas, con esta gente que en algún minuto llegó a vivir a este territorio y que añora su tierra. Es muy grato poder conocer cuál ha sido su historia, su trabajo, su visión y también su perspectiva respecto al desarrollo de Puerto Williams", señaló el delegado Moncada.
La autoridad agregó que estas instancias permiten mantener vivas las tradiciones de intercambio entre ambas ciudades, expresando su expectativa de que los residentes chilenos en Ushuaia puedan visitar prontamente Puerto Williams y participar en las actividades conmemorativas por el 73° aniversario de la ciudad, a celebrarse el próximo 21 de noviembre.
Por su parte, el cónsul Toledo valoró el reencuentro y la presencia de una delegación cercana a las 50 personas provenientes de Puerto Williams, integrada por autoridades, personal naval, funcionarios públicos y representantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, con su banda de guerra "Albatros", integrada por estudiantes, como su estandarte.
"Estamos tratando de establecer y fortalecer el vínculo con la integración austral en esta parte del mundo", afirmó el diplomático, quien recordó que, antes de la pandemia, existía una tradición de participación recíproca: la comunidad de Puerto Williams viajaba a Ushuaia para acompañar sus celebraciones, mientras que representantes de la ciudad argentina visitaban la capital de la Provincia Antártica Chilena con motivo de su aniversario.
El encuentro también permitió conocer parte de la historia y el trabajo de la Asociación de Residentes Chilenos "Gabriela Mistral", organización que reúne a cerca de 45 socios y desarrolla diversas actividades comunitarias, deportivas y culturales, entre ellas la enseñanza de la cueca.
Su presidente, Félix Vallejos Grenier, oriundo de Futaleufú y quien reside en Ushuaia desde hace cinco décadas, destacó la importancia de recuperar la comunicación con Puerto Williams y avanzar hacia una relación más fluida entre ambas comunidades. "Me pareció muy linda, muy buena, porque hacía como cinco o seis años que no teníamos comunicación con la gente de Puerto Williams. Antes nosotros íbamos o ellos venían en cada fiesta, cruzábamos y nos encontrábamos", expresó.
Asimismo, manifestó su deseo de que estos encuentros se mantengan en el tiempo y permitan desarrollar un trabajo conjunto, con nuevas oportunidades de visita e intercambio entre residentes chilenos en Ushuaia y habitantes de Puerto Williams.
La reunión se enmarca en una relación histórica de cercanía entre ambas localidades, unidas por su geografía, sus vínculos familiares y sus tradiciones compartidas. La reactivación de estos encuentros busca contribuir a una mayor integración austral, promoviendo el diálogo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, así como el fortalecimiento de los lazos culturales y humanos entre Chile y Argentina.
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