AUTORIDADES DE PUERTO WILLIAMS RETOMAN ENCUENTROS CON RESIDENTES CHILENOS EN USHUAIA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Con el propósito de fortalecer los vínculos históricos entre las comunidades de Puerto Williams y Ushuaia, autoridades de la Provincia Antártica Chilena sostuvieron un encuentro con representantes del Consulado de Chile y de la Asociación de Residentes Chilenos "Gabriela Mistral", en dependencias de la sede diplomática nacional ubicada en la ciudad argentina.

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La reunión contó con la participación del delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el cónsul de Chile en Ushuaia, Rodrigo Toledo Bastidas; integrantes de la mencionada agrupación encabezada por su presidente, Félix Vallejos Grenier, además de las seis concejalas de la Municipalidad de Cabo de Hornos junto a personal de la Delegación Antártica Chilena y dicho municipio.





La instancia se realizó como parte de las actividades previas a la conmemoración del 142° aniversario de Ushuaia, que se celebra este lunes 12 de octubre, y marcó el retorno de los encuentros presenciales con una delegación amplia de Puerto Williams, una tradición que se mantenía antes de la pandemia y que permitía estrechar los lazos entre ambas localidades australes.

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"Siempre es grato poder encontrarse con estos compatriotas, con esta gente que en algún minuto llegó a vivir a este territorio y que añora su tierra. Es muy grato poder conocer cuál ha sido su historia, su trabajo, su visión y también su perspectiva respecto al desarrollo de Puerto Williams", señaló el delegado Moncada.

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La autoridad agregó que estas instancias permiten mantener vivas las tradiciones de intercambio entre ambas ciudades, expresando su expectativa de que los residentes chilenos en Ushuaia puedan visitar prontamente Puerto Williams y participar en las actividades conmemorativas por el 73° aniversario de la ciudad, a celebrarse el próximo 21 de noviembre.

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Por su parte, el cónsul Toledo valoró el reencuentro y la presencia de una delegación cercana a las 50 personas provenientes de Puerto Williams, integrada por autoridades, personal naval, funcionarios públicos y representantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, con su banda de guerra "Albatros", integrada por estudiantes, como su estandarte.

"Estamos tratando de establecer y fortalecer el vínculo con la integración austral en esta parte del mundo", afirmó el diplomático, quien recordó que, antes de la pandemia, existía una tradición de participación recíproca: la comunidad de Puerto Williams viajaba a Ushuaia para acompañar sus celebraciones, mientras que representantes de la ciudad argentina visitaban la capital de la Provincia Antártica Chilena con motivo de su aniversario.

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El encuentro también permitió conocer parte de la historia y el trabajo de la Asociación de Residentes Chilenos "Gabriela Mistral", organización que reúne a cerca de 45 socios y desarrolla diversas actividades comunitarias, deportivas y culturales, entre ellas la enseñanza de la cueca.

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Su presidente, Félix Vallejos Grenier, oriundo de Futaleufú y quien reside en Ushuaia desde hace cinco décadas, destacó la importancia de recuperar la comunicación con Puerto Williams y avanzar hacia una relación más fluida entre ambas comunidades. "Me pareció muy linda, muy buena, porque hacía como cinco o seis años que no teníamos comunicación con la gente de Puerto Williams. Antes nosotros íbamos o ellos venían en cada fiesta, cruzábamos y nos encontrábamos", expresó.

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Asimismo, manifestó su deseo de que estos encuentros se mantengan en el tiempo y permitan desarrollar un trabajo conjunto, con nuevas oportunidades de visita e intercambio entre residentes chilenos en Ushuaia y habitantes de Puerto Williams.

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La reunión se enmarca en una relación histórica de cercanía entre ambas localidades, unidas por su geografía, sus vínculos familiares y sus tradiciones compartidas. La reactivación de estos encuentros busca contribuir a una mayor integración austral, promoviendo el diálogo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, así como el fortalecimiento de los lazos culturales y humanos entre Chile y Argentina.