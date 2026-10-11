Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

11 de octubre de 2026

FONOAUDIÓLOGA DE LA UMAG LLAMA A CUIDAR LA VOZ Y LA AUDICIÓN EN MAGALLANES

La Educación en Magallanes

Fonoaudióloga

La fonoaudióloga y docente de la Universidad de Magallanes (UMAG), Gloria Viviana Montenegro Cárdenas, abordó los desafíos de la comunicación, el cuidado de la voz y los riesgos asociados a la exposición prolongada a ruidos intensos y al uso de audífonos a volumen elevado. En conversación con el programa La Educación en Magallanes, también destacó la importancia de fortalecer las habilidades comunicativas desde la infancia.

La profesional, quien se desempeña como jefa de la especialidad de Fonoaudiología de la UMAG desde 2020 y trabaja en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) desde 2021, explicó que el ruido ambiente y el uso de audífonos pueden llevar a las personas a elevar la intensidad de su voz, debido a que tienen dificultades para escucharse a sí mismas. Asimismo, advirtió que escuchar música a un volumen excesivo puede acelerar el deterioro de la audición a lo largo de los años.

Durante la conversación, Montenegro Cárdenas también se refirió a los problemas de voz que afectan a quienes utilizan esta herramienta como parte fundamental de su trabajo, como ocurre con los docentes. En ese contexto, recordó que después de la pandemia se observó un aumento de patologías vocales asociadas al COVID-19 y a procedimientos como la intubación, entre ellas la parálisis de los pliegues vocales.

Otro de los temas abordados en La Educación en Magallanes fue la importancia de recuperar los espacios de conversación presencial. La fonoaudióloga planteó que la comunicación no depende únicamente de las palabras, sino también del tono, la intensidad y la manera en que se transmite un mensaje. Por ello, destacó el aporte de los talleres de oratoria y de las actividades que permitan desarrollar estas habilidades desde los establecimientos educacionales.

Finalmente, la invitada extendió una invitación a los estudiantes que están terminando cuarto medio y que se interesan por la comunicación, la salud y el trabajo con personas, a considerar la carrera de Fonoaudiología. La conversación, emitida por Polar Comunicaciones, permitió conocer distintas dimensiones de esta disciplina y reforzar la importancia de cuidar la voz y la audición, herramientas fundamentales para la vida cotidiana.




u de antofa

UMAG CAE EN LA FINAL Y SE QUEDA CON EL SUBCAMPEONATO DEL NACIONAL DE FUTSAL FENAUDE EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

Leer Más

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

EM 7
nuestrospodcast
corrida 3

SAN GREGORIO REALIZARÁ CORRIDA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
Fonoaudióloga

FONOAUDIÓLOGA DE LA UMAG LLAMA A CUIDAR LA VOZ Y LA AUDICIÓN EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
foto

SERNATUR ABRE POSTULACIONES PARA RENOVAR SU COSOC

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
incautacionpdi08102026

PDI DETUVO A UN HOMBRE POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTÓ MÁS DE 1,6 KILOS DE RESINA DE CANNABIS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.