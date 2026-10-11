FONOAUDIÓLOGA DE LA UMAG LLAMA A CUIDAR LA VOZ Y LA AUDICIÓN EN MAGALLANES

La fonoaudióloga y docente de la Universidad de Magallanes (UMAG), Gloria Viviana Montenegro Cárdenas, abordó los desafíos de la comunicación, el cuidado de la voz y los riesgos asociados a la exposición prolongada a ruidos intensos y al uso de audífonos a volumen elevado. En conversación con el programa La Educación en Magallanes, también destacó la importancia de fortalecer las habilidades comunicativas desde la infancia.

La profesional, quien se desempeña como jefa de la especialidad de Fonoaudiología de la UMAG desde 2020 y trabaja en el Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI) desde 2021, explicó que el ruido ambiente y el uso de audífonos pueden llevar a las personas a elevar la intensidad de su voz, debido a que tienen dificultades para escucharse a sí mismas. Asimismo, advirtió que escuchar música a un volumen excesivo puede acelerar el deterioro de la audición a lo largo de los años.

Durante la conversación, Montenegro Cárdenas también se refirió a los problemas de voz que afectan a quienes utilizan esta herramienta como parte fundamental de su trabajo, como ocurre con los docentes. En ese contexto, recordó que después de la pandemia se observó un aumento de patologías vocales asociadas al COVID-19 y a procedimientos como la intubación, entre ellas la parálisis de los pliegues vocales.

Otro de los temas abordados en La Educación en Magallanes fue la importancia de recuperar los espacios de conversación presencial. La fonoaudióloga planteó que la comunicación no depende únicamente de las palabras, sino también del tono, la intensidad y la manera en que se transmite un mensaje. Por ello, destacó el aporte de los talleres de oratoria y de las actividades que permitan desarrollar estas habilidades desde los establecimientos educacionales.

Finalmente, la invitada extendió una invitación a los estudiantes que están terminando cuarto medio y que se interesan por la comunicación, la salud y el trabajo con personas, a considerar la carrera de Fonoaudiología. La conversación, emitida por Polar Comunicaciones, permitió conocer distintas dimensiones de esta disciplina y reforzar la importancia de cuidar la voz y la audición, herramientas fundamentales para la vida cotidiana.





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