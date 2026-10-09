ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE: SE INVITA A PARTICIPAR DE CICLETADA FAMILIAR “MUÉVETE POR TU BIENESTAR”

​Hoy se realizó el lanzamiento de la Cicletada Familiar “Muévete por tu Bienestar”, en donde las autoridades de gobierno realizaron el llamado a participar de actividad deportiva fomentando el uso de la bicicleta como un medio de transporte sustentable y altamente beneficioso para la salud de las personas.



La actividad se realizará el sábado 10 de octubre a las 18 hrs. desde el sector canchas de básquetbol de la Costanera del Estrecho de Punta Arenas. En la instancia, se realizará un calentamiento previo a cargo de Gimnasio Sportlife y posterior largada. La invitación es a todas las familias y comunidad en general para disfrutar de los espacios públicos en un entorno seguro y promover el ejercicio y la vida saludable. La jornada tendrá premios y sorpresas para sus participantes.



Este año, “Muévete por tu Bienestar” tendrá también un foco especial en salud mental, considerando que su realización coincide con el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que busca sensibilizar sobre la importancia del bienestar mental, favorecer una mayor comprensión de estas temáticas y promover el acceso oportuno a apoyo cuando sea necesario.



Al respecto el Seremi de Deportes Jacques Roux dijo que: “Hago una invitación para este sábado y disfrutemos de esta cicletada que es una actividad colaborativa del intersector donde promovemos el uso de la bicicleta y a su vez, resaltar la actividad física como factor protector de salud mental”.

La actividad física regular constituye un factor protector de la salud y genera beneficios tanto a nivel físico como mental. Mantenerse activo puede contribuir al bienestar emocional, disminuir el estrés, favorecer un mejor estado de ánimo y generar oportunidades de encuentro, recreación e interacción social.



Mientas que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas Alvarado recalcó que: “Esta actividad se conmemora por el Día sin Auto y el Día de Salud Mental, lo que queremos es dar énfasis en la importancia del uso de la bicicleta y poder tener una vida más activa considerando que además del impacto en el medio ambiente, el uso de la bicicleta también es muy importante para prevenir enfermedades de salud mental”.







De esta manera, la actividad busca reforzar una mirada integral de la salud, entendiendo que el bienestar físico, mental y social están estrechamente relacionados y que acciones cotidianas como caminar, andar en bicicleta, bailar, practicar algún deporte o participar de actividades recreativas pueden contribuir a una mejor calidad de vida.



En tanto, el Seremi de Salud (S), Sadoc Ramírez, resaltó que este sábado se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que coincide con esta actividad y que permite complementar el mensaje sobre la importancia de mantenerse activos para favorecer el bienestar físico y mental. “Aprovechamos esta instancia para invitar a la comunidad a formar parte de esta cicletada que se va a realizar este sábado, aprovechando que empieza a mejorar el clima y comienza la época primaveral. Esta actividad es un impulso para que la comunidad empiece a moverse y a realizar actividad física, debido a los múltiples beneficios que tiene, no solo desde el punto de vista físico, sino también para la salud mental. La invitación es a fomentar el desarrollo de la actividad física y aprovechar los efectos favorables que esta conlleva”, detalló.



Finalmente, la profesional del Programa de Salud Mental de la Seremi de Salud, Maribel Bustos, explicó: “Consideramos que la actividad que se va a realizar el sábado potencia y fortalece lo que siempre se ha difundido y es que la actividad física en general es un factor protector para nuestro bienestar y autocuidado, por lo tanto, desde ese punto de vista, invitamos a la comunidad a asistir y a empezar a ocupar los espacios que tenemos en la ciudad para poder hacer actividad física, ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta o simplemente salir a un parque con los hijos, que son actividades que fortalecen y contribuyen a nuestra salud mental”.





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