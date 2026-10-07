DGAC ANUNCIA SIMULACRO DE EMERGENCIA AÉREA EN PUERTO WILLIAMS PARA OCTUBRE

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta ante eventuales emergencias en el Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, se desarrolló una nueva reunión del Comité de Seguridad Local, instancia encabezada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que reunió a representantes de distintos organismos vinculados a la seguridad y atención de emergencias.





El principal anuncio de la jornada fue la realización, durante una a fecha a confirmar en octubre, de un ejercicio del Plan de Emergencia del aeródromo, que permitirá poner a prueba en terreno los mecanismos de coordinación entre las instituciones y evaluar su capacidad de respuesta frente a un eventual accidente aéreo.

​



El jefe del Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, Guido Marín, explicó que el ejercicio permitirá evaluar aspectos como la activación de los organismos participantes, los tiempos de respuesta, las comunicaciones y la cobertura de los sectores previamente asignados.





"Esta actividad permitirá poner a prueba los mecanismos de coordinación interinstitucional y evaluar aspectos relacionados con la activación de los organismos participantes, los tiempos de respuesta, las comunicaciones, la cobertura de los sectores asignados y la identificación de oportunidades de mejora", detalló.

​



La realización del simulacro cobra especial relevancia considerando el incremento de la actividad aérea durante la próxima temporada estival, por lo que contar con procedimientos previamente coordinados permitirá que cada institución conozca sus funciones y pueda actuar de manera oportuna ante una eventual emergencia.

​



Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la coordinación desarrollada en las distintas reuniones de seguridad aérea realizadas durante el año y destacó la importancia de preparar con anticipación una eventual respuesta ante una emergencia.

​



"Lo importante es estar coordinado, donde cada institución sepa cuál va a ser su rol finalmente", sostuvo la máxima autoridad provincial, quien agregó que durante esta semana continuarán las reuniones de coordinación para afinar los detalles del simulacro, previsto para el presente mes.

​



Instituciones definen roles ante una eventual emergencia





Durante la reunión -donde estuvieron presentes representantes de la propia DGAC, Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Armada de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Aerovías DAP-, se abordó la necesidad de contar con apoyo interinstitucional para reforzar las medidas de seguridad y prevenir el ingreso de personas no autorizadas a las áreas afectadas ante una situación de emergencia.

​



En este contexto, se establecieron coordinaciones con Carabineros para el control, restricción y eventual cierre de vías y accesos vehiculares al aeródromo; con la Armada de Chile para reforzar la cobertura y resguardo de sectores perimetrales, y con la PDI, tanto en materias propias de su competencia como en aquellos procedimientos que requieran apoyo especializado.

​



También se destacó la importancia de mantener actualizados los puntos de contacto de cada institución, definir previamente los sectores de apoyo y disponer de canales de comunicación directos y expeditos, de manera de facilitar una activación coordinada ante cualquier eventualidad.

​



De esta manera, el ejercicio permitirá fortalecer la preparación conjunta y detectar eventuales aspectos que requieran ser mejorados, con el propósito de contar con una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante una emergencia aérea en Puerto Williams