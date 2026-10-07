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7 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGA SUBVENCIONES A 11 AGRUPACIONES SOCIALES

Con estos aportes, ya son 144 organizaciones favorecidas durante 2026 para fortalecer sus actividades y proyectos comunitarios.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva entrega de recursos a 11 agrupaciones sociales de la comuna, iniciativa que busca apoyar el desarrollo de sus actividades y la adquisición de implementos necesarios para cumplir sus objetivos. Con esta nueva asignación, son 144 las organizaciones beneficiadas a través de estos fondos durante lo que va del año.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el alcance de este mecanismo de apoyo y el trabajo conjunto con el Concejo Municipal. "Hoy fueron 11 los grupos beneficiados por estas subvenciones que, tal como lo decían los mismos dirigentes, son una fórmula que permite postular a fondos de manera fácil y transparente. Sabemos que estos recursos llegan a los vecinos que ellos representan, que son cientos. Por eso, con todo lo que hemos distribuido durante este año, hemos llegado a 144 agrupaciones, que es un número muy importante y que se suma también a los PAIC, con un montón de recursos".

"Estamos muy contentos como Municipalidad y queremos agradecer al Concejo Municipal por esta visión que tenemos en conjunto, entendiendo que este dinero es fundamental para que cientos de grupos sociales de nuestra comuna puedan desarrollar sus actividades", agregó el jefe comunal.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra el Club Movimiento Deportivo Austral, cuya presidenta, Gladys Gutiérrez, valoró especialmente el apoyo recibido para adquirir un parlante que será utilizado por sus miembros durante sus actividades deportivas. "Fantástica la entrega, de verdad que la estábamos esperando hace mucho rato. Sabíamos que había algunas complicaciones porque se habían acabado los recursos, pero esta última remesa nos llegó como anillo al dedo. Necesitábamos un parlante y esto nos va a servir para modernizarnos y solucionar nuestro problema de audio para las mismas niñas, porque escuchar bien para poder bailar, ejercitarse y desarrollar las actividades es bastante necesario".

La dirigenta agregó que "postular sí es fácil, el tema es que de repente los recursos tienen que alcanzar para todos. Es una de las pocas municipalidades que nos facilita y nos apoya en esta solicitud, porque no todos nos apoyan económicamente. Esto es un gran apoyo y una gran ayuda para nuestros bolsillos, porque nos permite aportar algo más a las niñas y niños que se desarrollan en el deporte".

Por su parte, Karina Cortez, presidenta del Club Deportivo de Taekwondo Imugi Koryo, valoró que esta fuera la primera vez que su organización participa en el proceso. "Es primera vez que nuestro club deportivo participa. La postulación no fue algo engorroso; de hecho, fue fácil. Más que nada, postulamos para nuestros niños y para adquirir implementos para el club deportivo. Nosotros somos un club de taekwondo que trabaja con niños preinfantiles, infantiles, cadetes y también adultos, por lo que esta subvención es una ayuda para que nuestros niños puedan seguir practicando".

"Como club deportivo estamos muy agradecidos, ya que es una gran ayuda para nosotros. Ya llevamos tiempo trabajando y esta es nuestra primera vez que postulamos, así que esperamos volver a hacerlo nuevamente", concluyó Cortez.

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