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4 de octubre de 2026

AJEDRECISTAS MAGALLÁNICOS DESTACAN EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

​El equipo masculino obtuvo el tercer lugar en la competencia por equipos, mientras que Fernanda Alvarado Noceti y Roderick Henríquez Rivas finalizaron quintos en sus respectivas categorías individuales.

ajedrez

Una destacada participación tuvieron los ajedrecistas magallánicos en la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares del Instituto Nacional de Deportes (IND), competencia que reunió a los dos mejores clasificados de cada región del país en las categorías Sub-14 damas y varones.

El certamen se desarrolló en Mantagua, comuna de Quintero, Región de Valparaíso, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

La delegación magallánica estuvo integrada por Fernanda Alvarado Noceti, del Colegio Cruz del Sur, y Fernanda Cárdenas Vargas, del Colegio Pierre Faure, en damas. En varones participaron Nicolás Vera Del Río, del Colegio Luterano, y Roderick Henríquez Rivas, del Colegio Punta Arenas. Como técnicos viajaron Mauricio Fernández y José Rojas.

Uno de los principales resultados fue el tercer lugar obtenido por el equipo masculino, integrado por Nicolás Vera Del Río y Roderick Henríquez Rivas. Los jóvenes recibieron el trofeo de manos de la reciente medallista sudamericana Valentina Toro, embajadora de los Juegos Deportivos Escolares del IND.

En la competencia individual, que reunió a 32 jugadores por categoría, Fernanda Alvarado Noceti y Roderick Henríquez Rivas finalizaron en el quinto lugar de sus respectivas categorías. Por su parte, Nicolás Vera Del Río y Fernanda Cárdenas Vargas se ubicaron entre los 16 mejores del certamen.

Mauricio Fernández, técnico de la delegación y de la rama de Ajedrez del Club Deportivo Español, institución a la que pertenecen tres de los cuatro representantes magallánicos, destacó el desempeño de los jóvenes en una competencia que reúne a los mejores ajedrecistas del país en la categoría Sub-14, luego de superar las etapas comunales, provinciales y regionales.

“Como delegación estamos muy contentos por los resultados obtenidos, ya que nos posicionan de buena forma a nivel nacional y tenemos espacio para seguir mejorando. El nivel de este año estuvo muy alto y varios niños disputaron el podio hasta la última partida, entre ellos nuestros representantes”, señaló.

Fernández también destacó el trabajo formativo que desarrolla el Club Deportivo Español en torno a esta disciplina.

“Como club llevamos varios años formando a niños y jóvenes en el ajedrez, que es un deporte muy lindo y exigente, y siempre queremos que más chicos puedan descubrir este mundo”, afirmó.


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