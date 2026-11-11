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11 de noviembre de 2026

HYST Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO PARA ABORDAR LAS PARTICULARIDADES LABORALES EN TORRES DEL PAINE

Estas instancias permitieron dar a conocer directamente las particularidades de cada hotel, considerando que sus modalidades de funcionamiento, organización de turnos y necesidades operacionales responden a realidades específicas.

Foto - Grupo frente a ventana con Cuernos

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), en el marco de la mesa de trabajo que mantiene con la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes, ha impulsado diversas instancias de diálogo y coordinación orientadas a visibilizar las particularidades operacionales y laborales que enfrentan los establecimientos turísticos ubicados en zonas extremas y aisladas, especialmente en el Parque Nacional Torres del Paine y sus alrededores.

 
Como resultado de este trabajo colaborativo, se concretó una visita técnica de representantes de la Dirección Nacional del Trabajo, quienes, junto a autoridades regionales, recorrieron cuatro establecimientos asociados a HYST: Patagonia Camp, Hotel Río Serrano, Tierra Patagonia y Explora.

 
La delegación estuvo integrada por Marco Riquelme Aravena, jefe del Departamento Inspectivo de la Dirección Nacional del Trabajo; Harold Espinoza Rocha, jefe de la Unidad Inspectiva de la Dirección Nacional; Trinidad Vera Palma, coordinadora inspectiva de la Dirección Regional de Magallanes; y Carlo Gorziglia Sain, director regional del Trabajo de Magallanes y la Antártica Chilena.

 
Durante las visitas, cada establecimiento tuvo la oportunidad de presentar su realidad operacional, compartir experiencias y plantear consultas vinculadas a materias laborales relevantes para el sector, particularmente en lo relativo a jornadas de trabajo, sistemas de registro y control de asistencia, y las condiciones propias de operar en territorios geográficamente aislados.

 
Estas instancias permitieron dar a conocer directamente las particularidades de cada hotel, considerando que sus modalidades de funcionamiento, organización de turnos y necesidades operacionales responden a realidades específicas.
Uno de los principales desafíos abordados fue la necesidad de analizar cómo se aplica la normativa laboral vigente en contextos territoriales con características excepcionales, donde factores como las distancias, la conectividad y las condiciones de operación pueden generar dificultades prácticas para su implementación.

 
Desde HYST valoramos especialmente la disposición de la Dirección del Trabajo para conocer estas realidades en terreno, entendiendo que el diálogo entre el sector público y privado es fundamental para identificar brechas, aclarar criterios y avanzar hacia soluciones que permitan compatibilizar el cumplimiento de la normativa laboral con las condiciones particulares de la actividad turística en zonas extremas.

 
Como asociación, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes, promoviendo espacios de colaboración que contribuyan a fortalecer las buenas prácticas laborales, entregar mayor claridad a nuestros asociados y favorecer el desarrollo responsable y sostenible de la actividad turística en Torres del Paine.

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HYST REUNIÓ AL SECTOR TURÍSTICO Y CIENTÍFICO PARA ABORDAR EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA

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