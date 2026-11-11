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11 de noviembre de 2026

JEFE DE LA BRILAC DETALLA EL RASTREO DE DINERO ILÍCITO Y LA OPERACIÓN LEGADO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

​Conexión PDI

PDI

El rastreo del patrimonio ilícito y la desarticulación del crimen organizado se han convertido en prioridades estratégicas para la región de Magallanes. Para profundizar en esta labor, el subcomisario Juan Carlos Beltrán Figueroa, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, visitó los estudios de Polar Comunicaciones. Allí explicó cómo esta unidad especializada, instalada formalmente en abril de este año, se enfoca exclusivamente en seguir la ruta del dinero.

Durante su diálogo en el espacio Conexión PDI, el oficial precisó que los delincuentes buscan ocultar y disimular sus ganancias mediante la adquisición de propiedades, vehículos o el uso de criptomonedas. Beltrán analizó que la rápida digitalización y sofisticación actual del delito obliga a la Policía de Investigaciones a modernizar sus estrategias, requiriendo un estrecho trabajo interagencial con el Ministerio Público, Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero.

Como ejemplo del impacto territorial de la Brilac, el subcomisario expuso los alcances de la "Operación Lega Austral", concretada hace un par de meses en Punta Arenas. Esta diligencia permitió desbaratar a una organización dedicada al contrabando de cigarrillos desde Argentina por pasos no habilitados. Gracias a la indagatoria, se logró identificar e incautar diversos bienes y vehículos adquiridos por la banda con estas millonarias ganancias ilícitas.

Finalmente, a través de los micrófonos de Radio Polar, el jefe policial reflexionó sobre la urgencia de profundizar la profesionalización de los nuevos detectives para enfrentar estas complejas dinámicas criminales. Asimismo, aprovechó la instancia para invitar a los jóvenes magallánicos a informarse sobre los actuales procesos de admisión a la institución, subrayando el inmenso valor de la vocación de servicio público.



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MÉDICO CRIMINALISTA DE LA PDI DETALLA SU LABOR INVESTIGATIVA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ENTREGA CLAVES PREVENTIVAS

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