Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

9 de noviembre de 2026

CADEM: REBAJA DE PENAS, CAÍDA DE CRECIMIENTO Y ALZA DE DESEMPLEO EXPLICAN EL 68% DE DESAPROBACIÓN DE KAST

En la primera semana de noviembre, un 29% (tres puntos más que en la anterior encuesta) aprueba la gestión del Presidente Kast y 68% (un punto menos que el sondeo anterior) la desaprueba.

Kast

Aprobación presidencial. Este domingo se dio a conocer la última encuesta Cadem, que señala que la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales (43%) y la caída del crecimiento/aumento del desempleo (42%) son las principales razones de desaprobación al Presidente José Antonio Kast.

  • Además, en la primera semana de noviembre, un 29% (tres puntos más que en la anterior encuesta) aprueba la gestión del Presidente Kast y 68% (un punto menos que el sondeo anterior) la desaprueba.
  • En cuanto a la gira del Presidente por Europa, 86% supo o escuchó hablar de este viaje y entre ellos, 52% lo evalúa mal y 40% bien, siendo la única de sus seis giras presidenciales en que la evaluación negativa supera a la positiva.

Expectativas. Respecto a las situaciones más importantes que deberían ocurrir en Chile durante los próximos seis meses, 32% menciona que la tasa de desempleo baje de 9,8% a 8%, un 28% que el precio de la bencina vuelva al nivel que tenía en marzo y un 24% que la economía chilena crezca a un 3% anual.

  • Más atrás aparece la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat (16%).

Temas de mayor interés. Los temas de actualidad que generan mayor interés son la economía y empleo (73%), seguido por el clima (66%), la seguridad y delincuencia (63%) y los temas internacionales (57%).

  • Para informarse, WhatsApp (69%) e Instagram (64%) son las plataformas más usadas, mientras la televisión abierta baja a 54% y la televisión pagada a 50%.
  • Las radios se mantienen como el medio de mayor confianza (62%), seguidas por los diarios nacionales y regionales, que suben a 52%.
  • La confianza en la televisión abierta baja a 41% y en Twitter/X a 22%, mientras TikTok es el medio con menor confianza.
  • Por último, Canal 13 lidera con el mejor noticiero central (18%), Mega tiene el mejor matinal (24%), El Mercurio (22%) es elegido el mejor diario para informarse, Biobío es considerada la mejor plataforma online (24%) y la mejor radio (38%).
  • En tanto, la entrevista de Tomás Mosciatti (26%) es considerado el mejor programa para informarse sobre política y actualidad, seguido por Mesa Central (17%) y Tolerancia Cero (15%).

Fuente: ex-ante.cl

LEA AQUÍ LA ENCUESTA COMPLETA:


Kast

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 26% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN MEDIO DE CRISIS POR REBAJA DE CONDENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CADEM: REBAJA DE PENAS, CAÍDA DE CRECIMIENTO Y ALZA DE DESEMPLEO EXPLICAN EL 68% DE DESAPROBACIÓN DE KAST

Leer Más

En la primera semana de noviembre, un 29% (tres puntos más que en la anterior encuesta) aprueba la gestión del Presidente Kast y 68% (un punto menos que el sondeo anterior) la desaprueba.

Kast
nuestrospodcast
Seremi Minería3

MAGALLANES REFUERZA TRABAJO EN TERRENO PARA PREVENIR ACCIDENTES EN LA MINERÍA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Kast

CADEM: REBAJA DE PENAS, CAÍDA DE CRECIMIENTO Y ALZA DE DESEMPLEO EXPLICAN EL 68% DE DESAPROBACIÓN DE KAST

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
indh proyecto

INDH ADVIERTE POSIBLES EFECTOS DE PROYECTO QUE REFORMA LA INSTITUCIÓN

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CREANDO VÍNCULOS (7)

CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS CERRÓ SU SEGUNDO SEMESTRE CON 60 PARTICIPANTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.