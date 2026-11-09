CADEM: REBAJA DE PENAS, CAÍDA DE CRECIMIENTO Y ALZA DE DESEMPLEO EXPLICAN EL 68% DE DESAPROBACIÓN DE KAST

Aprobación presidencial. Este domingo se dio a conocer la última encuesta Cadem, que señala que la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales (43%) y la caída del crecimiento/aumento del desempleo (42%) son las principales razones de desaprobación al Presidente José Antonio Kast.

Además, en la primera semana de noviembre, un 29% (tres puntos más que en la anterior encuesta) aprueba la gestión del Presidente Kast y 68% (un punto menos que el sondeo anterior) la desaprueba.

En cuanto a la gira del Presidente por Europa, 86% supo o escuchó hablar de este viaje y entre ellos, 52% lo evalúa mal y 40% bien, siendo la única de sus seis giras presidenciales en que la evaluación negativa supera a la positiva.

Expectativas. Respecto a las situaciones más importantes que deberían ocurrir en Chile durante los próximos seis meses, 32% menciona que la tasa de desempleo baje de 9,8% a 8%, un 28% que el precio de la bencina vuelva al nivel que tenía en marzo y un 24% que la economía chilena crezca a un 3% anual.

Más atrás aparece la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat (16%).

Temas de mayor interés. Los temas de actualidad que generan mayor interés son la economía y empleo (73%), seguido por el clima (66%), la seguridad y delincuencia (63%) y los temas internacionales (57%).

Para informarse, WhatsApp (69%) e Instagram (64%) son las plataformas más usadas, mientras la televisión abierta baja a 54% y la televisión pagada a 50%.

Las radios se mantienen como el medio de mayor confianza (62%), seguidas por los diarios nacionales y regionales, que suben a 52%.

La confianza en la televisión abierta baja a 41% y en Twitter/X a 22%, mientras TikTok es el medio con menor confianza.

Por último, Canal 13 lidera con el mejor noticiero central (18%), Mega tiene el mejor matinal (24%), El Mercurio (22%) es elegido el mejor diario para informarse, Biobío es considerada la mejor plataforma online (24%) y la mejor radio (38%).

En tanto, la entrevista de Tomás Mosciatti (26%) es considerado el mejor programa para informarse sobre política y actualidad, seguido por Mesa Central (17%) y Tolerancia Cero (15%).



Fuente: ex-ante.cl

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